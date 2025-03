Asllani: "Futuro all'Inter? Sì, ma non faccio promesse"

"Restare all'Inter per tanti anni? Sì, certo. Io ho sempre detto di essere un tifoso interista, ma non voglio stare qui a fare promesse perché tanto adesso è inutile. Penso a finire la stagione. Quando sono venuto qua l'ho fatto perché mi vedevo per tanti anni in nerazzurro e spero ancora di stare tanti anni a Milano. Ma nel calcio non si sa mai. Vedremo quello che succede, ora abbiamo questi due mesi, cercheremo di dare il massimo". Così Kristjan Asllani sul suo futuro nel corso della lunga intervista concessa a Simone Togna.