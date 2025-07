Arsenal, ufficiale arrivo dell'ex Fiorentina Norgaard

L'Arsenal ha completato l'acquisto di Christian Norgaard dal Brentford per una cifra stimata di circa 20 milioni di euro. Il 31enne nazionale danese è il terzo acquisto dell'Arsenal in questa offseason, dopo il centrocampista Martin Zubimendi e il portiere Kepa Arrizabalaga. Il centrocampista Norgaard ha trascorso sei anni al Brentford dopo periodi trascorsi con Fiorentina, Brondby e Amburgo. L'Arsenal è stato molto attivo sul mercato dopo aver concluso al secondo posto in Premier League per la terza stagione consecutiva.