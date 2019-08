Il campione del mondo tedesco Mesut Ozil, 30 anni, nel mirino della Mls, la massima serie statunitense. Secondo la stampa inglese, che rilancia una indiscrezione del Washington Post, il trequartista trentenne dell'Arsenal è l'obiettivo del Dc United che lo avrebbe individiuato come sostituto ed erede di Wayne Rooney. Il suo agente, Ergut Sogut, sarebbe giunto a Washington per incontrare i dirigenti del DC United, Jason Levien e Sam Porter. Ozil e il compagno di squadra, Sead Kolasanic, prima rapinati, poi finiti loro malgrado al centro di una lotta tra bande a Londra, sono stati messi in regime di sicurezza dai Gunners e hanno ripreso gli allenamenti. Presto saranno convocati per la prossima sfida di campionato contro il Burnley. Il tecnico dei Gunners, Unai Emery, è infatti fiducioso che entrambi possano presentarsi contro i 'Clarets' questo fine settimana. "Si', sono al 100% fiducioso. Voglio aiutarli a tornare alla normalità", sono le parole del tecnico, come riferisce il Sun.