È uno dei talenti che meglio ha impressionato nell'ultimo anno di Premier e l'Arsenal non ha intenzione di lasciarselo sfuggire: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Gunners avrebbero trovato un accordo con Myles Lewis-Skelly per il rinnovo di contratto. Il classe 2006 non ha mai avuto dubbi: manca solo l'annuncio ufficiale.