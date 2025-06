Lo United vuole Carnesecchi: l'Atalanta fa il prezzo

Il Diavolo è tentatore, da sempre. E la corte del Manchester United, nonostante anni bui per il club di Old Trafford, non è mai da sottovalutare. I Red Devils, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, seguono con attenzione Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta. La Dea lo ritiene incedibile, ma i bergamaschi ben conoscono certe dinamiche di mercato: se Amorim dovesse stregare Carnesecchi e convincerlo del progetto, sarebbe difficile trattenere il classe 2000. E allora i Percassi hanno già chiarito la situazione: non si inizia nemmeno a trattare per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro.