Arrivabene avvisa Antun: la Juve riflette e ora è anche "pronta" a fare a meno di Dybala

IL RINNOVO

Il procuratore dell'argentino atteso a Torino: il club detta le regole, le parti non sono vicine

All'indomani del pareggio in Champions contro il Villarreal, a margine delle faccende di campo in casa Juve si torna parlare di Dybala e del suo rinnovo. Ma cosa è concretamente cambiato rispetto a due settimane, dopo l'arrivo di Vlahovic, quando scrivemmo che era il club a dettare le regole di ingaggio? Di nuovo, se vogliamo, ci sono due cose. La prima il nuovo infortunio dell'attaccante argentino che per noie muscolari in stagione ha già dovuto saltare otto partite, senza contare i problemi di forma legati a questi continui stop-and-go. La seconda è l'arrivo, annunciato come imminente, del suo procuratore, atteso a Torino tra fine mese e inizio marzo. In quest'ottica le parole dell'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene suonano per Jorge Antun come un poco cordiale benvenuto.

Insomma, la Juve detta le regole (ultima proposta in ordine di tempo: tetto massimo, eventuale, 7 milioni di euro a stagione per 4 anni) ma la Juve stessa (o una parte di essa) ora riflette anche sulla tenuta del giocatore che da almeno due stagioni (meglio, a partire dalla ricaduta avuta in Champions nella partita contro il Lione nell'agosto del 2020, con ancora Sarri in panchina) ha dato prova di una certa preoccupante fragilità fisica. All'interno del club, nonostante i 28 anni dell'argentino, si è aperta infatti la discussione e in molti si sono chiesti se un impegno economico di questo livello sia oggi opportuno? Dubbio di cui lo stesso Dybala è a conoscenza, da qui le parole - l'avviso ai naviganti - di Arrivabene. Anzi, nell'entourage dell'argentino prende corpo la convinzione che la Juve sia entrata nell'ottica di "rinunciare" al giocatore, considerando il suo addio a parametro zero non certo una "tragedia", né dal punto di vista economico né tantomeno da quello sportivo. Nessuno mette in dubbio le qualità del giocatore ma c'è chi spinge per voltare pagina e guardare altrove. E questa, a conti fatti, è forse la vera novità emersa negli ultimi quindici giorni.