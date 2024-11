ARABIA, ANTONINI RAGGIUNGE PIOLI ALL'AL-NASSR

Luca Antonini è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr Under 17. A dare l'annuncio è lo stesso ex terzino del Milan, che ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram: "Inizia un nuovo capitolo della mia vita!!! Grazie all'Al-Nassr per avermi dato l'opportunità di essere il capo allenatore dell'Under 17. Sono felice e orgoglioso di far parte di questo grande club. Questa foto è anche la festa della prima partita e della prima mia vittoria personale. Grazie ai miei ragazzi che hanno reso possibile tutto questo!!! Yallah Al-Nassr".