Antony verso l'addio allo United, il suo agente: "Lo cercano diversi club"

C'è anche Antony tra i tanti esuberi del Manchester United. L'ala destra brasiliana, sotto contratto fino 30 giugno 2027, ha fin qui giocato solo 50 minuti in Premier League (nel complesso 322 stagionali) ed è pronto a dare l'addio ai Red Devils. Su di lui, infatti, ci sarebbero diversi club. Questo, almeno, stando al suo agente Junior Pedroso che, in un'intervista concessa a GIVEMESPORT, ha spiegato: “Sì, molti club ci hanno contattato per il trasferimento di Antony a gennaio. Questi club volevano capire la situazione di Antony, quindi posso confermare che c'è un interesse concreto".