Andrey Santos: "Pronto per il Chelsea? Penso allo Strasburgo"

Andrey Santos è uno dei talenti più brillanti nel panorama mondiale. Il Chlesea l'ha acquistato in tempi non sospetti e ora si gode la crescita del ragazzo: il brasiliano classe 2004 in questa stagione ha giocato in presito allo Strasburgo, diventando uno dei perni del centrocampo dei francesi segnando anche 9 gol. Il Chelsea ha tutte le intenzioni di riportarlo a casa e vestirlo di blu nella prossima stagione, ma Andrey pensa solo al presente: "Se sono pronto per il Chelsea? Sì, ma ne discuteranno i due club e il mio agente a fine stagione. Per il momento il focus è sullo Strasburgo, mancano sette partite alla fine. Il nostro obiettivo è di finire il più in alto possibile. Ma dobbiamo restare uniti, la qualificazione in Champions League sarebbe un grande traguardo per noi e per i nostri tifosi”