Andrea Ranocchia dà l'addio al calcio

A poco più di un giorno dalla risoluzione del contratto con il Monza, Andrea Ranocchia ha ufficialmente dato l'addio al calcio giocato. L'ex difensore dell'Inter lo ha fatto tramite un messaggio via social rivolto ai suoi tifosi. "Qualcosa non tornava già dalla scorsa stagione, è come se si fosse spento l'interruttore", ha confessato Ranocchia.