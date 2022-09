Monza, addio a sorpresa: risoluzione consensuale con Andrea Ranocchia

FINE DELL'AVVENTURA

Il difensore è reduce dal grave infortunio al perone che di fatto ha già chiuso la sua stagione

© Getty Images Addio a sorpresa in casa Monza. Il club brianzolo ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Andrea Ranocchia. Il difensore è reduce dal grave infortunio al perone che di fatto aveva praticamente già compromesso la sua stagione e che probabilmente è alla base della decisione raggiunta di comune accordo. "AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna - riporta la nota del club -. AC Monza ringrazia @23_Frog per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro"

Arrivato a Monza per dare esperienza e solidità al reparto arretrato, Ranocchia dunque chiude la sua avventura brianzola dopo poco più di un mese dall'inizio del campionato. "Fatale" per il centrale ex Inter la frattura composta del perone della gamba destra e una distorsione della caviglia destra rimediata a Napoli alla seconda uscita in Serie A con la maglia biancorossa. Un infortunio che lo terrà lontano dai campi ancora per molto tempo (almeno tre mesi) e che ha convinto le parti a interrompere il rapporto.