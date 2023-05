Ancelotti si nasconde, ma è vicino al Brasile: la trattativa entra nel vivo

LA SITUAZIONE

Sarebbe il primo allenatore italiano della storia della Seleçao

© Getty Images Carlo Ancelotti è più vicino che mai al Brasile. A spingere il tecnico italiano verso la panchina verdeoro l'eliminazione in Champions League per mano del Manchester City del suo Real Madrid. L'allenatore di Reggiolo si è nascosto ("Resterò fino a quando mi tengono"), ma la trattativa con la federazione brasiliana è pronta a entrare nel vivo. Il presidente Ednaldo Rodrigues ha infatti ribadito qualche giorno fa che Ancelotti è il favorito.

Florentino Perez è pronto a dare il via libera nonostante la scadenza di contratto fissata a giugno 2024: il numero uno dei Blancos starebbe valutando l'esonero visto che il tecnico italiano ha fallito gli obiettivi campionato e Champions League, nonostante le vittorie della Supercoppa europea, Mondiale per club e Coppa del Re.

Intanto Fabio Capello ha consigliato all'amico Ancelotti di accettare l'offerta del Brasile. Un altro modo per entrare ancora di più nella storia del calcio: sarebbe, infatti, il primo allenatore italiano della Seleçao. Bisogna fare in fretta perché il 25 maggio il Brasile dovrà dare le convocazioni per gli impegni di giugno: non è esclusa, però, una soluzione temporanea in attesa della fine della stagione. Ancelotti ritroverebbe Vinicius, Rodrygo e Militao.