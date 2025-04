Ancelotti: "Odegaard ha deciso di andarsene per trovare spazio"

Il doppio scontro tra Arsenal e Real Madrid vale un posto in semifinale di Champions League ma è anche la partita di Martin Odegaard, grande ex del Real e leader dei londinesi oggi. Il norvegese a 16 anni era stato acquistato dai Blancos con grandi aspettative, poi però è stato ceduto ai Gunners dove è sbocciato definitivamente. Alla domanda sul capitano degli inglesi, Ancelotti ha risposto così: "Odegaard aveva talento a 16 anni quando era qui come è un ottimo giocatore adesso. Non c'era spazio per lui per mettere in mostra le sue qualità e ha deciso di andare altrove per avere la possibilità di giocare. Ed è andato in uno dei migliori club che giocano la Champions League".