Amorim-United, manca solo l'ufficialità: "Domani chiarirò tutto"

Allo Sporting i calciatori non sembrano aver preso bene il fatto che Amorim li abbandoni a stagione cominciata per trasferirsi a Manchester. Come riportato da O Jogo, in diversi sarebbero rimasti sorpresi in negativo dal comportamento del tecnico: Viktor Gyokeres, stella del club, avrebbe rivelato: "Per ora è qui, non sapevo di tutto questo perché non mi riguarda. Vediamo cosa succede". Si respira insomma aria di tradimento, visto anche che il bomber svedese e altri compagni di squadra avrebbero rinunciato a diverse proposte di top club in estate per rimanere in Portogallo: a convincerli, ovviamente, era stato proprio Amorim.