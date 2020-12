Allegri, passato il treno Psg c'è l'ipotesi Premier: lo vuole l'Arsenal

LO SCENARIO

Si era preso un anno sabbatico nell'estate del 2019. Nemmeno lui, però, poteva immaginare che sarebbe durato così tanto. L'ipotesi Psg sembrava sempre più vicina ma poi, quando gli emiri hanno deciso di esonerare Tuchel, hanno scelto Pochettino. Massimiliano Allegri, però, ha ammiratori sparsi per i campionati più importanti. E' questo il motivo che gli permette di aspettare la scelta giusta. L'ipotesi Premier, al momento, è quella più concreta.

Considerando che i club importanti sono già guidati dai più grandi big internazionali (Klopp, Guardiola, Mourinho e Ancelotti) e che un'altra squadra interessata a Max (il Manchester United) è tornata nelle zone alte della classifica, resta aperta la strada che porta a Londra, sponda Arsenal. Arteta è a un passo dall'esonero. I numeri di questo inizio di stagione sono impietosi: in 14 partite di campionato i Gunners hanno ottenuto appena 14 punti, con quattro vittorie, due pareggi e ben otto sconfitte. In più, con 12 gol messi a segno, l'attacco dei londinesi è tra i peggiori del campionato. La zona retrocessione è vicinissima e l'unico tecnico di alto livello disponibile è proprio l'ex allenatore della Juventus.

All'Arsenal ci stanno pensando e per Allegri sarebbe un'ottima occasione per tornare ad allenare un club di grandissime tradizioni e con un progetto chiaro. Di certo, comunque, continuano a rimpiangerlo i tifosi della Juventus che con lui in panchina, due stagioni fa, avevano 13 punti in più rispetto a questo campionato (37 totali frutto di 12 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con un bilancio di 28 reti realizzate e 8 incassate. In questa stagione, invece, ne ha totalizzati 24, con 6 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta e con 25 gol fatti e 13 subiti.