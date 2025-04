Alex Stankovic incanta al Lucerna: l'Inter potrebbe portarlo al Mondiale per Club

Alex Stankovic continua a incantare. Il figlio di Dejan, classe 2005, in estate è andato a giocare al Lugano, nel campionato svizzero, e i risultati sono stati perfino migliori delle più rosse aspettative: 32 apparizioni stagionali condite da 3 gol e 2 assist. Il club svizzero ha un diritto di acquisto da 1,5 milioni che sicuramente eserciterà, ma l'Inter ha a disposizione un contro riscatto che, viste le prestazioni di Stankovic Jr verrà sfruttato. Il giovane centrocampista potrebbe essere anche aggregato alla prima squadra in vista del Mondiale per Club. Alex però andrà negli Usa soltanto se ci sarà la sicurezza di potergli garantire minuti, altrimenti si cercherà un'altra sistemazione. Quello che è certo però è che si tratterà soltanto di un prestito: l'Inter non ha intenzione di perdere il controllo sul giocatore.