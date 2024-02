Alessio dà qualche indizio su Conte: "Vuole la Champions, a maggio saprete"

LO STORICO VICE

Lo storico vice del tecnico: "Credo sarà una scelta ponderata, con un progetto di qualche anno"

© ipp Angelo Alessio, storico vice di Antonio Conte, ha dato qualche indizio sul futuro dell'ex tecnico di Chelsea, Inter e Tottenham. "Andrà in una squadra che gli possa dare l'opportunità di poter lottare per un trofeo europeo e non solo per il campionato - ha spiegato a TuttoJuve -. A lui piacerebbe vincere la Champions".

"Accostamento a Juve, Milan e Napoli? E' un professionista e può andare ovunque - ha aggiunto -. Ogni giorno viene accostato a Napoli, Milan e Juve, ma in realtà sono solo notizie giornalistiche e di vero e concreto a oggi non c'è ancora nulla". "Ora è presto, anche perché non sapremo dove andrà prima di maggio", ha proseguito.

Ipotesi o indicazioni più precise Alessio non ne fa, ma l'identikit della possibile squadra che Conte sceglierà per tornare in panchina e rimettersi in gioco è molto chiaro. "L'augurio è quello di vederlo in un club italiano o estero che possa competere per trionfare in Champions - ha spiegato ribadendo il concetto e sottolineando la necessità di un orizzonte di azione a medio termine -. Credo sarà una scelta ponderata, con un progetto di qualche anno". "Conosciamo tutti la bravura di Antonio nel costruire e andare poi a lavorare con quei giocatori per vincere", ha aggiunto Alessio.