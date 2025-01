Al-Nasr, l'ex Milan Adel Taarabt si svincola dal club arabo

Si conclude anzitempo l'esperienza emiratina di Adel Taarabt, ex giocatore di Milan e Genoa. Il centrocampista marocchino si è svincolato dall'Al-Nasr come spiegato dal club con sede a Dubai: "È stato concordato tra l'Al-Nasr Football Company e il giocatore Adel Taarabt di rescindere il contratto di lavoro concluso tra loro di comune accordo. L'Al-Nasr Club estende i suoi sinceri ringraziamenti al giocatore per il periodo del suo lavoro presso il club, augurandogli tutto. il meglio e il successo nella sua carriera calcistica".