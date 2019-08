Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax, non si rassegna alla partenza di Donny van de Beek vicinissimo al Real Madrid per 70 milioni di euro. "Vorrei che non lo perdessimo - ha detto Ten Hag alla vigilia della prima partita del campionato olandese 2019-'20, contro il Vitesse - e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per trattenerlo nell'Ajax. Certo che quando ci sono di mezzo club del calibro del Real, la situazione

non è facile".