Agüero, l'incredibile retroscena: "Era fatta con la Juve, poi scelsi il City"

Sergio Agüero è stato vicinissimo a giocare in Serie A. Il campione argentino è una leggenda del Manchester City, ma la sua storia sarebbe potuta essere completamente diversa: il Kun prima di approdare in Inghilterra sarebbe stato a un passo dalla Juventus. A rivelarlo è stato proprio l'ex attaccante in un'intervista a Marca: “In Spagna si sono sempre rincorse voci su di un mio passaggio al Real Madrid, ma non c’è mai stato nulla di concreto. La verità è che prima di firmare con il City sono stato ad un passo dalla Juventus, era tutto definito. Alla fine scelsi gli inglesi perché volevo provare un’esperienza in Premier e perché avrebbero giocato la Champions, alla quale la Juve non si era qualificata”.