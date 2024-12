Agente De Jong: "Arabia? Pura follia, si sente a casa solo a Barcellona"

Non vi sarebbe nulla di vero in merito all'eventuale addio di Frankie de Jong al Barcellona. A smentire il possibile approdo del centrocampista orange in Arabia Saudita è stato il suo agente Ali Dursun in un'intervista rilasciata al De Telegraaf: "Sono felici insieme. Chissà, forse continueremo a essere legati più a lungo... - ha spiegato facendo riferimento al club blaugrana -. Conversazioni in Arabia Saudita? È pura pazzia. Distraggono dall'ambizione reale di Frenkie. Lui vuole solo una cosa: essere in forma per continuare a brillare nel club che ama e dove si sente a casa".