L’agente del difensore turco della Juventus, Merih Demiral, ha parlato intervistato dai microfoni di fiorentinanews.com. L’agente ha parlato del futuro del giocatore, al centro in questi giorni di molte chiacchiere di mercato con molte squadre che sarebbero interessate a lui: “Demiral a Firenze? No, Merih è felice e nessuno vuole venderlo adesso. Demiral resterà alla Juventus e non sarà ceduto nè a titolo definitivo nè in prestito”.