Affare Dybala-Lukaku, irrompe l'Inter! Marotta in pressing sulla Joya, con Icardi sullo sfondo

CONTRATTACCO

Una battaglia senza esclusione di colpi quella che sta andando in scena tra Inter e Juve, in attesa delle sfide sul campo. I bianconeri affondano per Lukaku, spiazzando i nerazzurri che lo inseguono da tempo? Marotta va al contrattacco cercando di convincere Dybala a trasferirsi alla corte di Antonio Conte, così da far saltare lo scambio tra l'argentino, che non gradisce la destinazione United, e il belga e riportando di attualità quello tra la Joya e Mauro Icardi. E' l'indiscrezione riportata dal 'Corriere dello Sport'.

Per la Juve manca un tassello alla riuscita dello scambio Lukaku-Dybala con lo United, il sì dell'argentino. I bianconeri hanno già in tasca l'ok dell'attaccante belga, cui è stato offerto un ingaggio sui 9 milioni di euro, bonus compresi, e l'accordo con i Red Devils, con cui è previsto un trasferimento dei due giocatori alla pari, con una valutazione intorno ai 90 milioni. Nella due giorni di Londra il ds della Juve Fabio Paratici ha parlato sia con i dirigenti del club inglese, trovando la massima disponibilità, che con gli agenti della Joya. Ma qui il via libera non c'è ancora stato. Ed ecco che a questo punto scende in campo l'Inter, che gioca sui dubbi di Dybala a trasferirsi allo United (in giornali inglesi in edicola oggi puntano il dito sulla sua richiesta di ingaggio per accettare Manchester: 350.000 sterline a settimana).

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' Marotta è tornato alla carica per il numero 10 bianconero per convincerlo a riconsiderare l'ipotesi di un suo passaggio in nerazzurro e dunque riaprire l'ipotesi di uno scambio con Icardi. Che dal canto suo vede soltanto due strade davanti a sè: restare all'Inter separato in casa o andare alla Juve. Le destinazioni Napoli e Roma non lo convincono del tutto. Dybala torna in Italia (in anticipo) e conoscerà il nuovo tecnico della Juve Maurizio Sarri e parlerà sia con lui che con i dirigenti. La volontà della Juve è chiara. Quella della Joya anche: restare. Ma in bianconero il suo tempo sembra finito. Il suo futuro è un punto interrogativo.

