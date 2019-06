ACCORDO NAPOLI-ROMA PER MANOLAS E DIAWARA

26/06/2019

Manca solo la fumata bianca ufficiale, ma Roma e Napoli hanno finalmente trovato l'accordo, dopo giorni di trattative intense, per un doppio scambio: Kostas Manolas agli azzurri, Amadou Diawara ai giallorossi. De Laurentiis pagherà per il difensore greco 34 milioni, cui vanno aggiunti due milioni per il giocatore e uno stipendio da 4,5 milioni a stagione. Per il centrocampista guineano, invece, la Roma verserà nelle casse del Napoli 18 milioni più due milioni legati al raggiungimento di una serie di bonus.