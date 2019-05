"Monchi vuole portare Di Francesco al Siviglia"

07/05/2019

La stima reciproca tra Ramon Monchi ed Eusebio Di Francesco continua ad essere tanta e potrebbe presto portare a una nuova collaborazione. I quotidiani spagnoli, infatti, danno l'ex tecnico giallorosso tra i favoriti per la panchina del Siviglia per la prossima stagione, al posto del traballante Caparros. L'esonero alla Roma di Di Francesco portò alle dimissioni del ds, poi tornato a vestire la carica dirigenziale nel club andaluso.

Oltre a Di Francesco, in lizza per la panchina del Siviglia della prossima stagione ci sarebbe anche un altro ex Roma: Rudi Garcia. Il clima al momento in Andalusia è molto teso con la squadra fuori dalle posizioni che valgono la Champions nella Liga e reduce da tre sconfitte consecutive. Il nervosismo dell'ambiente si percepisce anche dallo stesso direttore sportivo che sarebbe quasi venuto alle mani con l'ex presidente del club biancorosso José Maria Del Nido. Causa dello screzio sarebbero state le critiche dell'ex numero uno del Siviglia circa l'attuale gestione societaria dei Rojiblancos.