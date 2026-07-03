Vibram Park: nasce un nuovo spazio dedicato allo sport, al testing e alla condivisione

In This Isn’t Me, Hamish McArthur affronta un viaggio nella Valle dell’Orco che va oltre il semplice progetto di arrampicata: un’esplorazione del rapporto tra identità, aspettative e immagine pubblica. Un film che mette in discussione cosa significa essere un atleta, quando il personaggio che gli altri vedono rischia di prendere il posto della persona reale. Il documentario è stato prodotto da Vibram e diretto dai fratelli Caruso con la produzione WorkLess Collective.

ADAPTION, con Eva Hammelmüller e la regia di Marco Viganò, è una storia di movimento, intuizione e adattamento, che si sviluppa tra la roccia e ciò che la oltrepassa. Il film mette in parallelo l’arrampicata e il mondo naturale, esplorando il dialogo continuo tra corpo, ambiente e trasformazione.