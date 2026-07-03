Vibram Park: nasce un nuovo spazio dedicato allo sport, al testing e alla condivisione
Il leader nella produzione di sule in gomma rafforza la presenza nel distretto dello Sportsystem con un parco strategico a Possagno dedicato alla community, alla pratica sportiva e alla valorizzazione del territorio. L'appuntamento per l'apertura è fissato per l'8, 9 e 10 luglio
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Vibram, leader mondiale nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, annuncia la nascita del Vibram Park Monte Grappa, un nuovo parco nella località strategica di Possagno, nella provincia di Treviso, concepito come punto di riferimento e luogo di incontro per la community e la cultura sportiva nel cuore dello Sportsystem.
Lo spazio mette al centro il testing di prodotto, l’organizzazione di eventi e il dialogo diretto con atleti, appassionati e stakeholder del territorio. Il progetto si fonda su tre direttrici strategiche: lo sport e il confronto sul campo, il coinvolgimento attivo delle persone e la valorizzazione delle sinergie locali.
Tre giorni di inaugurazione per dare vita alla community
L’apertura del Vibram Park Monte Grappa sarà celebrata con un programma speciale di tre giornate, dall’8 al 10 luglio, pensato per coinvolgere appassionati, atleti, partner e istituzioni in un’esperienza immersiva all’insegna della pratica sportiva, dell’innovazione e della condivisione.
L’8 luglio si terrà il momento inaugurale del parco, con la partecipazione del management Vibram e delle istituzioni locali. La giornata sarà animata da test sul campo, attività di climbing e dall’appuntamento con il Crash Fest, evento dedicato all’arrampicata che vedrà protagonisti top atleti Vibram: l'austriaca Eva Hammelmüller, pluricampionessa europea giovanile e tra i massimi talenti mondiali dell'arrampicata su roccia, e il britannico Hamish McArthur, campione mondiale giovanile e fuoriclasse del circuito internazionale, già finalista olimpico. Insieme alla community, gli atleti daranno vita a una competizione aperta al pubblico.
Durante la giornata sarà inoltre possibile far risuolare gratuitamente le proprie scarpette da arrampicata con mescole Vibram XS Edge e XS Grip2, un’attività pensata per avvicinare la community alle tecnologie e alle mescole iconiche firmate Vibram attraverso un’esperienza diretta e concreta.
Il 9 luglio sarà dedicato all’incontro tra sport, creatività e storytelling outdoor: un momento di confronto stimolante che esplora l'arrampicata oltre la performance, attraverso storie personali, esperienze e prospettive uniche.
La giornata, che vedrà nuovamente la partecipazione dell’atleta Vibram Hamish McArthur e di Eva Hammelmüller, ospiterà workshop e attività di climbing aperte alla community. La serata sarà animata dalla proiezione speciale dei documentari dedicati ai due atleti: This Isn’t Me con protagonista Hamish e ADAPTION con Eva Hammelmüller.
In This Isn’t Me, Hamish McArthur affronta un viaggio nella Valle dell’Orco che va oltre il semplice progetto di arrampicata: un’esplorazione del rapporto tra identità, aspettative e immagine pubblica. Un film che mette in discussione cosa significa essere un atleta, quando il personaggio che gli altri vedono rischia di prendere il posto della persona reale. Il documentario è stato prodotto da Vibram e diretto dai fratelli Caruso con la produzione WorkLess Collective.
ADAPTION, con Eva Hammelmüller e la regia di Marco Viganò, è una storia di movimento, intuizione e adattamento, che si sviluppa tra la roccia e ciò che la oltrepassa. Il film mette in parallelo l’arrampicata e il mondo naturale, esplorando il dialogo continuo tra corpo, ambiente e trasformazione.
Il 10 luglio il Vibram Park Monte Grappa continuerà ad accogliere la community con attività sportive, momenti di aggregazione, iniziative dedicate al benessere e alla pratica outdoor, un’experience incentrata sulle iconiche Vibram FiveFingers, confermando la vocazione del parco come luogo di incontro, sperimentazione e condivisione.
Per ulteriori informazioni sul calendario delle attività e sulle modalità di partecipazione sarà possibile consultare il sito internet: www.events.vibram.com.