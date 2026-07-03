Rischio temporali per Messico-Inghilterra e Brasile-Norvegia: la Fifa valuta nuovi orari

03 Lug 2026 - 22:09
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Arrivano importanti novità in vista degli ottavi di finale in programma questo weekend.

Secondo quanto riportato da diversi media, Messico-Inghilterra, in programma domenica sera alle 18:00 (02:00 di lunedì ore italiane), potrebbe essere anticipata alle 12 ore locali a causa dei forti temporali previsti allo Stadio Azteca. 

Per lo stesso giorno, la Fifa valuta un nuovo orario anche per Brasile-Norvegia: la sfida tra Vinicius e Haaland rischia di slittare dalle 22 alle 23 (ore italiane) a causa dell'allerta maltempo a New York. 

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