Rischio temporali per Messico-Inghilterra e Brasile-Norvegia: la Fifa valuta nuovi orari

Arrivano importanti novità in vista degli ottavi di finale in programma questo weekend.
Secondo quanto riportato da diversi media, Messico-Inghilterra, in programma domenica sera alle 18:00 (02:00 di lunedì ore italiane), potrebbe essere anticipata alle 12 ore locali a causa dei forti temporali previsti allo Stadio Azteca.
Per lo stesso giorno, la Fifa valuta un nuovo orario anche per Brasile-Norvegia: la sfida tra Vinicius e Haaland rischia di slittare dalle 22 alle 23 (ore italiane) a causa dell'allerta maltempo a New York.