Verso Milano Cortina: Emily Harrop, capsule collection per Millet

La scialpinista francese, prossimamente impegnata nei Giochi Invernali, disegna una capsule donna realizzata con materiali 100% di recuperodi Stefano Gatti
Campionessa dello scialpinismo mondiale, Emily Harrop sembra essere nata con gli scarponi da scialpinismo ai piedi e i bastoncini tra le mani. Atleta Millet fin dai suoi esordi, è oggi una delle figure di spicco nel mondo dello skialp race. Dopo sei titoli iridati, due vittorie alla Pierra Menta e quattro Coppe del Mondo assolute, cosa potrebbe ancora sognare Emily? La sua risposta arriva senza esitazioni: una medaglia alle Olimpiadi Invernali, il più grande evento sportivo del mondo, "un sogno d'infanzia".
Lo scialpinismo fa il suo debutto proprio nel contesto olimpico agli ormai imminenti Giochi bianchi di Milano Cortina, al via venerdì 6 febbraio con la cerimonia d’apertura allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Per celebrare questo traguardo, la ventottenne scialpinista francese ha co-creato insieme a Millet una capsule collection esclusiva dedicata alle donne. Realizzata interamente con materiali di recupero, la collezione dona una seconda vita a tessuti inutilizzati, conferendo carattere a capi d'abbigliamento tecnici. Emily prosegue il percorso creativo intrapreso nel 2023 da Charles Dubouloz e Symon Welfringer, alpinisti del team Millet le cui prime collezioni OFF-LINE hanno reinventato l'abbigliamento da montagna utilizzando tessuti in eccedenza, senza scendere a compromessi sulle prestazioni.
Per Millet, il rapporto con gli atleti va ben oltre un logo sulla manica. La capsule collection by Emily Harrop (nata a Bourg-Saint-Maurice da genitori inglesi e cresciuta a Sainte-Foy-Tarentaise) è il risultato di una partnership di lunga data. Tanto come atleta quanto come persona, Emily fa da sempre parte dei team Millet, che l'hanno sostenuta fin dal primo giorno e che saranno al suo fianco nell’appuntamento a cinque cerchi. Le prove di scialpinismo (Sprint uomini, Sprint Donne e Mixed Relay) sono in calendario allo Stelvio Ski Centre di Bormio giovedì 19 e sabato 21 febbraio, nello scorcio finale dei Giochi che si concluderanno domenica 22 febbraio con la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona.
“Millet è stato il mio primo sponsor. Da bambina, non avrei mai immaginato di stringere un legame simile con un brand. Questa collezione è il simbolo di tutto ciò che abbiamo costruito insieme. Abbiamo dovuto lavorare con ciò che già esisteva… ed è proprio questo a rendere ogni pezzo unico!", spiega Emily.
Una capsule donna 100% materiali di recupero e prodotta nelle nostre fabbriche
Ogni anno, l'industria tessile produce materiali in eccedenza. In Millet, abbiamo scelto di valorizzare questa risorsa. È così che sono nate le collezioni OFF-LINE: progettate a partire da fondi di magazzino e rotoli di tessuto residui, reinventati con creatività. In questo progetto non esiste una cartella colori predefinita: sono i materiali disponibili a dettare la tavolozza. Un vincolo che alimenta la creatività, allontanandosi dai classici processi industriali. “Abbiamo dovuto lavorare con ciò che già esisteva… ed è proprio questo a rendere ogni pezzo unico!", aggiunge Emily.
Tutto ciò richiede una grande agilità produttiva: realizzati localmente nella nostra fabbrica in Tunisia, questi capi beneficiano di una rara competenza industriale: una conoscenza profonda dei nostri inventari, da ogni singolo rotolo di tessuto fino alla più piccola cerniera.
"Padroneggiare i nostri strumenti di produzione è un vantaggio prezioso: senza questa agilità, il progetto OFF-LINE non avrebbe mai visto la luce", interviene con un’opportuna sottolineatura Aurélie Warin, Direttrice delle Operazioni di Millet.
Colori, rose inglesi e test sul campo a Courchevel
Millet ha dato a Emily carta bianca: dalla definizione del brief alla selezione dei materiali, fino agli abbinamenti cromatici. L'atleta ha collaborato strettamente con i nostri team di design per creare questa linea femminile, tecnica ma versatile. Proprio come il parka, il capo più adattabile della collezione, indossabile prima di una gara, durante un'escursione o nella vita di tutti i giorni. Lo stesso vale per il pile, il gilet o lo zaino. "Non volevo che questa collaborazione fosse limitata solo allo scialpinismo", precisa ancora Emily.
Tonalità rosa tenue e blu ghiacciaio hanno subito attirato l'attenzione di Harrop tra le scorte di tessuti Millet. Il suo logo - iniziali stilizzate che formano una montagna sormontata da una stella - decora con discrezione ogni capo. Ogni articolo riporta inoltre la dicitura “Tested and certified in Courchevel”, un giocoso richiamo allo storico motto di Millet, “Tested and certified in Chamonix”.
Courchevel è il luogo dove tutto è iniziato per Emily: le sue prime competizioni, le sue prime grandi emozioni sportive. Ed è stato proprio durante il Millet Ski Touring Courchevel che si tiene ogni inverno, che Emily ha scoperto lo scialpinismo: “Me ne sono innamorata subito. Quella gara mi ha fatto venire voglia di continuare, di migliorare". Ancora oggi è lì che si allena, ripercorrendo le tracce delle sue prime inversioni. Infine, delle rose inglesi appaiono delicatamente sul retro di alcuni capi selezionati: un tributo discreto ma intenzionale alle sue radici franco-britanniche.
