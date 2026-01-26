Verso Milano Cortina: Emily Harrop, capsule collection per Millet

Per Millet, il rapporto con gli atleti va ben oltre un logo sulla manica. La capsule collection by Emily Harrop (nata a Bourg-Saint-Maurice da genitori inglesi e cresciuta a Sainte-Foy-Tarentaise) è il risultato di una partnership di lunga data. Tanto come atleta quanto come persona, Emily fa da sempre parte dei team Millet, che l'hanno sostenuta fin dal primo giorno e che saranno al suo fianco nell’appuntamento a cinque cerchi. Le prove di scialpinismo (Sprint uomini, Sprint Donne e Mixed Relay) sono in calendario allo Stelvio Ski Centre di Bormio giovedì 19 e sabato 21 febbraio, nello scorcio finale dei Giochi che si concluderanno domenica 22 febbraio con la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona.