"Titanic: un viaggio nel tempo": approda a Milano l'esperienza in realtà virtuale per salire sul mitico transatlantico
Il 14 maggio aprirà i battenti un viaggio affascinante, interattivo ed educativo, che permette di tuffarsi nella storia di un evento che ha segnato irrimediabilmente il ‘900
© Ufficio Stampa
A oltre un secolo di distanza dal suo tragico primo – e ultimo – viaggio, il Titanic è pronto a salpare di nuovo, grazie a Titanic: un viaggio nel tempo, un’innovativa esperienza di realtà virtuale che sbarcherà a Milano, presso lo Spazio Bergognone 26, il 14 maggio 2026. Fever – piattaforma tecnologica leader mondiale nella scoperta di esperienze culturali e intrattenimento dal vivo – invita tutti a salire a bordo del transatlantico per lasciarsi traghettare nel passato, ripercorrendo il viaggio che ha cambiato la storia del ‘900 da una prospettiva completamente inedita. I visitatori potranno, infatti, vestire i panni dei passeggeri per circa 45 minuti, rivivendo la traversata della mastodontica nave dalla grandiosa partenza da Southampton fino all’inevitabile naufragio. Per prenderne parte basterà munirsi di biglietto, acquistabile esclusivamente su fever.com.
Sviluppata in collaborazione con gli esperti di Musealia – incaricati di assicurare l’accuratezza storica dell’esperienza – Titanic: un viaggio nel tempo inizia nel cuore dell’oceano, a quasi 4 km di profondità, dove gli ospiti potranno osservare il relitto nel suo stato attuale. Dal presente, viaggeranno fino al 10 aprile 1912 per imbarcarsi sulla nave – i cui ambienti sono stati ricostruiti meticolosamente – dove potranno salire l’iconica scalinata, esplorare le sontuose sale da pranzo, le cabine private e passeggiare sui maestosi ponti, fino ad assistere alla fatale collisione con l’iceberg.
© Ufficio Stampa
Titanic: un viaggio nel tempo è un’esperienza unica per via del suo design interattivo, in cui ogni momento è progettato per dare la sensazione ai visitatori di trovarsi davvero a bordo del transatlantico ed essere parte attiva della storia. Potranno, infatti, interagire con oggetti presenti nell’ambiente virtuale – per esempio gettando il carbone nel fuoco per alimentare il motore – e incontrare membri dell’equipaggio, come l’ingegnere che ha progettato l’imbarcazione e il Capitano Edward John Smith, pronti a raccontare la propria storia e svelare i segreti di questo episodio entrato nell’immaginario collettivo. Attraverso una narrazione cinematica e una ricostruzione curata nei minimi dettagli, l’esperienza offre un viaggio potente e profondamente umano attraverso una delle storie marittime più avvincenti di sempre.
Progettata per famiglie, amanti della storia e chi è a caccia di avventure, Titanic: un viaggio nel tempo offre un’esplorazione emozionante, educativa e indimenticabile, aggiungendosi al ricco portfolio di Fever di esperienze immersive, diffuse in tutto il mondo. Questa espansione della lineup rafforza gli obiettivi dell’azienda: democratizzare l’accesso a esperienze straordinarie e rendere la storia alla portata di tutti grazie alla tecnologia, unendo educazione e intrattenimento.
Informazioni pratiche:
Luogo: Spazio Bergognone 26, Milano
Durata: 45 minuti
Prezzo: a partire da 17 €
© Ufficio Stampa