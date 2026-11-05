The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna a incantare su Nintendo Switch 2
Lo storico titolo del 1998 è una gioia per gli occhi e per le orecchie: la recensionedi Alberto Gasparri
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The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha fatto la storia dei videogiochi e sembra essere pronto a scrivere altre pagine gloriose. Se Nintendo nel 1998 ha rilasciato il primo videogioco della serie The Legend of Zelda in 3D su Nintendo 64, infatti, nel 2026 la stessa avventura torna scoprendo i muscoli con riguardo al passato su Nintendo Switch 2, incantando sia i giocatori della prima ora, sia i veterani che possono prepararsi a rivivere una delle avventure più importanti della decima arte, condividendo questo viaggio con le nuove generazioni. Nell’anno del 40° anniversario della serie The Legend of Zelda, rinasce uno dei capitoli più importanti della saga, portando nel presente la leggenda senza tempo del piccolo eroe senza fata.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time approda ufficialmente in esclusiva su Nintendo Switch 2, in una versione completamente ripensata per una nuova era grazie a un comparto grafico rivoluzionato, una colonna sonora orchestrale sinfonica e un gameplay modernizzato. In questa rinascita, i giocatori possono tornare a vestire i panni del piccolo Kokiri di nome Link, in un viaggio eroico che attraversa le celebri terre di Hyrule e si snoda lungo due epoche differenti. Con l’obiettivo di sconfiggere la minaccia di Ganondorf, alla ricerca dei poteri divini della Triforza, Link si affiderà alle melodie dell’Ocarina del Tempo e all’aiuto di 7 saggi in grado di imprigionare il malvagio stregone. L'esperienza originale prende vita attraverso sequenze filmate interamente doppiate in italiano, dialoghi dei personaggi ampliati e un sistema di controllo del movimento e della telecamera completamente rivisto, capace di offrire una fluidità d'azione all'altezza degli standard contemporanei.
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Elemento cardine dell'avventura resta la musica: lungo il cammino, Link apprenderà melodie per la sua ocarina indispensabili per sbloccare passaggi segreti, mutare il giorno in notte e interagire con il mondo circostante. Sfruttando le potenzialità hardware di Nintendo Switch 2, questa edizione introduce un'innovativa modalità di interazione: suonando o semplicemente canticchiando una melodia a portata del microfono integrato della console, Link potrà infatti riprodurla all'interno del gioco oltre al fatto che il sistema riconosce inoltre le note suonate tramite veri e propri strumenti musicali.
Fin dal momento in cui Nintendo ha mostrato le immagini di questo attesissimo remake, il primo elemento ad impatto immediato è stata la resa visiva. Grazie alle maggiori capacità hardware di Nintendo Switch 2, Hyrule non appare solo più definita, ma nettamente più viva. Il gioco offre una risoluzione nativa in 4K in modalità dock (1080p in portatile) con un frame rate ancorato a 60 fps stabili, eliminando gli storici rallentamenti dell'era N64.
L'implementazione di effetti di illuminazione dinamica avanzati e texture ad alta risoluzione dona nuova profondità alle praterie di Hyrule, ai villaggi e ai dungeon, mantenendo al contempo lo stile artistico classico. I passaggi tra le aree esterne e gli interni (o l'accesso al Tempio del Tempo) avvengono in modo quasi istantaneo.
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L'ossatura del gameplay resta fedele all'originale, ma beneficia di diversi miglioramenti mirati al comfort di gioco. L'uso dei pulsanti dorsali aggiuntivi e del touch screen consente di equipaggiare rapidamente oggetti chiave (come gli Stivali di Ferro o l'Ocarina) senza dover interrompere continuamente l'azione aprendo il menu di pausa.
Il sistema di mira è reattivo e preciso, ottimizzato per i nuovi controller per garantire massima stabilità durante i combattimenti più concitati. L'interfaccia di gioco è personalizzabile e la possibilità di consultare una mappa dettagliata sui menu rendono l'esplorazione più fluida.
In un titolo del genere, il reparto audio è fondamentale, se non addirittura decisivo. Le storiche composizioni di Koji Kondo sono state riarrangiate con campionamenti orchestrali di altissima qualità, pur mantenendo le melodie originali immediatamente riconoscibili. L'uso dell'audio posizionale 3D migliora l'immersione, facilitando l'individuazione di nemici e segreti all'interno dei dungeon.
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Insomma, questa riedizione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 rappresenta il punto d'incontro ideale tra nostalgia e tecnologia moderna. Pur non trattandosi di un remake rivoluzionario nella struttura delle quest, l'aggiornamento tecnico e i miglioramenti alla fruibilità rendono questa versione la scelta definitiva sia per chi desidera rivivere l'avventura di Link, sia per chi si approccia a questo capolavoro per la prima volta.