The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna a incantare su Nintendo Switch 2

The Legend of Zelda: Ocarina of Time approda ufficialmente in esclusiva su Nintendo Switch 2, in una versione completamente ripensata per una nuova era grazie a un comparto grafico rivoluzionato, una colonna sonora orchestrale sinfonica e un gameplay modernizzato. In questa rinascita, i giocatori possono tornare a vestire i panni del piccolo Kokiri di nome Link, in un viaggio eroico che attraversa le celebri terre di Hyrule e si snoda lungo due epoche differenti. Con l’obiettivo di sconfiggere la minaccia di Ganondorf, alla ricerca dei poteri divini della Triforza, Link si affiderà alle melodie dell’Ocarina del Tempo e all’aiuto di 7 saggi in grado di imprigionare il malvagio stregone. L'esperienza originale prende vita attraverso sequenze filmate interamente doppiate in italiano, dialoghi dei personaggi ampliati e un sistema di controllo del movimento e della telecamera completamente rivisto, capace di offrire una fluidità d'azione all'altezza degli standard contemporanei.