Star Comics a Milan Games Week & Cartoomics: tutti gli ospiti e gli eventi in arrivo

Il duo creativo dello studio MokMok, composto da Alessandro Atzei e Manuele Morlacco è tornato, con una nuova avventura ambientata nello stesso universo narrativo dell’amato Awarè. Per la pioggia e tutto il resto, pubblicato il 4 novembre, è la nuova storia che hanno scritto, e che Federica Pustizzi ha interpretato con la sua incredibile matita. Un volume dal titolo suggestivo con atmosfere sognanti da anime, che racconta l’inaspettato intrecciarsi delle vite di Kafka, un anziano solitario, e Tsuyu, una ragazzina misteriosa. Tutti e tre gli autori incontreranno i fan nei seguenti giorni e orari: