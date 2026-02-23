Smith, 60 anni di innovazione: così è nata la prima maschera da sci

Smith compie 60 anni: la festa in Alta Badia
In Alta Badia si celebra un compleanno speciale
Chi ha inventato la maschera da sci? La risposta è Bob Smith. Una storia curiosa che abbiamo scoperto in Alta Badia dove si festeggiavano i 60 anni di storia dell'azienda che porta il nome del suo fondatore. Smith, appunto. Siamo nei primi anni 60, in America, quando un'ortodontista appassionato di sci si mette all'opera per rivoluzionare gli sport invernali. Tutto parte dal tavolo della sua cucina, con gli attrezzi del dentista: così è nata la prima maschera da sci antiappannamento a lente doppia della storia. Quella che tutti noi indossiamo ogni volta che andiamo a sciare. Una storia di innovazione e passione, il primo brevetto è stato depositato nel 1966 e da lì non ci si è più fermati.
Un successo, fin da subito, incredibile. Le maschere di Smith che presto rivoluzionano il mondo dell'ottica e dello sci: in poco tempo sono un must-have sulle piste. E anche oggi, Smith è un'icona. Negli anni 2000 arrivano le lenti intercambiabili e poi, i caschi, oggi finalmente obbligatori in Italia. Nuovi orizzonti da esplorare, senza dimenticare le origini. 60 anni di successo, un'evoluzione scandita da brevetti importanti: un buon motivo per festeggiare insieme, in Alta Badia, i 60 anni di un brand così importante per chi vive la neve. Alta Badia, appunto, una tappa importante del Winter Tour 2026 in Europa. Un'occasione per far conoscere sempre di più il marchio un Mountain Hub sulle piste, dove gli appassionati hanno potuto testare in prima persona tutti i prodotti.
Al Piz la Ila, davanti al Club Moritzino, anche quattro atleti importanti della famiglia Smith: gli snowboarder Marion Hearty e Xavier de Le Rue e i freestyler Fabio Studer e Silvia Bertagna. Proprio l'italiana con Smith ha un legame particolare: "Sono con loro da più di 15 anni, mi hanno sempre supportato. Ora che ho smesso di gareggiare, sono sempre con loro come Ambassador e questi eventi sono il modo migliore per far conoscere le nostre innovazioni".
La grande novità è una serie speciale e limitata, la Series '65 che ricorda, nel nome, appunto, l'anno di fondazione. Celebra le origini e l’eredità del marchio. Unendo design rétro e performance moderne, è un omaggio alle persone, ai luoghi e ai momenti che hanno plasmato il brand, oltre a rappresentare una storia visiva di evoluzione, connessione e slancio attraverso i seguenti prodotti:
Maschere Squad MAG™ & Squad – Il design cilindrico semi-rimless più venduto si fonde con la tecnologia proprietaria delle lenti ChromaPop, lente interna anti-appannamento 5x e un campo visivo superiore. Disponibile con il sistema di cambio lenti rapido MAG™ di SMITH o in versione con lente fissa.
Casco Method Pro Mips® – Una silhouette freestyle dal carattere progressivo abbinata alla tecnologia di protezione avanzata agli impatti Koroyd e al sistema di sicurezza Mips, con finiture premium, design pulito e comfort senza pari.
Occhiali Wildcat in White – La copertura e la protezione di una maschera con la ventilazione e la versatilità di utilizzo di un occhiale da sole, dotato di lente ChromaPop Violet Mirror e lente clear aggiuntiva.
Gli atleti SMITH nel mese di febbraio hanno indossato anche una versione esclusiva del casco da gara Icon® Mips. Progettato per garantire la massima protezione e sviluppato appositamente per velocità e precisione, il casco omologato FIS presenta una costruzione in ABS rinforzata con schiuma EPP. Il casco garantisce una resistenza completa contro gli impatti angolati grazie al sistema Mips® e un assorbimento dell’energia causata dall’impatto su tutta la superficie grazie alla tecnologia Koroyd®.