Smith, 60 anni di innovazione: così è nata la prima maschera da sci

Al Piz la Ila, davanti al Club Moritzino, anche quattro atleti importanti della famiglia Smith: gli snowboarder Marion Hearty e Xavier de Le Rue e i freestyler Fabio Studer e Silvia Bertagna. Proprio l'italiana con Smith ha un legame particolare: "Sono con loro da più di 15 anni, mi hanno sempre supportato. Ora che ho smesso di gareggiare, sono sempre con loro come Ambassador e questi eventi sono il modo migliore per far conoscere le nostre innovazioni".