Sease lancia il Safari Rally Kit in collaborazione con Automobili Amos

© Ufficio Stampa
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Heat, Dust, Glory, ma sempre eleganti e con stile. Nasce così il Safari Rally Kit di Sease in collaborazione con Automobili Amos. Una capsule collection progettata e testata sul campo per diventare il guardaroba ufficiale del team SEASE Amos Racing in una serie di leggendari rally endurance.
Ispirata agli straordinari paesaggi africani e pensata per gli appassionati di auto, la collezione è un omaggio in chiave lifestyle all'eleganza del safari. Un'interpretazione retro-tech dello spirito coloniale all'aria aperta, in cui stile e prestazioni trovano una nuova dimensione contemporanea. L'identità stilistica della linea nasce dall'unione tra la tradizione classica dell'eleganza safari e la modernità del design automobilistico, combinando materiali naturali di alta qualità con trattamenti tecnici tipici del mondo dei motori: si tratta di una proposta di abbigliamento funzionale pensata per coniugare l'identità estetica del marchio con le esigenze pratiche legate al viaggio.
La giacca Endurance Field Jacket è il capo chiave del kit: un design tradizionale reinterpretato in lana laminata ispirata al Solaro, che diventa un capo performante e resistente. Si chiude in vita con cintura e fibbia, un chiaro riferimento ai sistemi di sicurezza dei sedili delle auto da corsa. La stessa ispirazione vale per il gilet Safari Vest: il Solaro diventa preformato, una trasposizione della texture degli interni delle auto. La proposta di capispalla è completata da una Race Jacket in Alcantara, resistente ed elegante, un riferimento diretto ai materiali ad alte prestazioni degli interni.
I tessuti Solaro hanno rappresentato una scelta fondamentale per questa capsule collection; originariamente sviluppati dall’esercito britannico per proteggere i soldati dai raggi UV durante le missioni in Africa, SEASE li reinterpreta oggi in contesti simili, trasformandoli in un kit contemporaneo in cui artigianalità, inserti e finiture trasformano i requisiti tecnici in elementi di design. Gli accenti cromatici iridescenti richiamano l’identità visiva sviluppata per la Ferrari 308 che ha gareggiato con Eugenio Amos nell’East African Safari Rally.
Il kit comprende inoltre una tuta da meccanico Endurance in cotone a spina di pesce simile al Solaro, una felpa e un completo composto da camicia militare bianca e pantaloni cargo in drill di cotone e Solaro. I capi sono infine impreziositi da ricami e stampe con il payoff «Heat, Dust, Glory» e il doppio logo AA SEASE.
Il kit è completato da accessori realizzati in collaborazione con partner che condividono gli stessi standard di eccellenza. L'Unimatic Amos U3S-T-AA, in edizione limitata a soli 15 esemplari, con cassa in titanio e cinturino Solaro, sarà distribuito in esclusiva da SEASE. Firmato da L.G.R., il modello di occhiali da sole Cactus viene proposto in questa collaborazione nella combinazione di colori verde scuro con lenti rosse. Infine è stata ideata una borsa da viaggio pensata per portare con sé l'essenziale, tutto ciò che serve per vivere esperienze autentiche, incarnando una visione in cui il movimento e l'esplorazione sono parte integrante dell'identità del marchio; dopotutto, è così che iniziano le grandi avventure!
UNA VISIONE COMUNE
SEASE e Automobili Amos condividono un percorso comune guidato dalla passione, uno stile di vita ispirato all'avventura che nutre l'anima. Insieme condividono lo stesso DNA del marchio: l'evoluzione dell'eleganza tradizionale attraverso il design contemporaneo e la performance. L'artigianalità, l'innovazione e l'uso di materiali high-tech rappresentano vere e proprie pietre miliari nella creazione di prodotti di alta qualità Made in Italy.
«I piloti di gare di endurance e di rally fuoristrada come Eugenio Amos sono dei veri pionieri, spinti dal desiderio di vivere esperienze autentiche nella natura selvaggia. Un mix di adrenalina, passione, avventura ed esplorazione: valori che rispecchiano lo spirito di SEASE.» – Franco Loro Piana, CEO e fondatore di SEASE
Con il suo approccio “resto-mod”, Automobili Amos reinterpreta le icone automobilistiche del passato trasformandole in auto moderne restaurate, caratterizzate da prestazioni e design di alto livello, come l'iconica Futurista. I materiali high-tech utilizzati in questi progetti sono gli stessi impiegati da SEASE: la fibra di carbonio negli interni dei negozi e la pelle Alcantara, solitamente utilizzata per i sedili tecnici delle auto, diventano ora capi funzionali nel guardaroba di tutti i giorni.
«Le gare fuoristrada come l’East African Safari Rally e la Dakar rappresentano sfide estreme che mettono alla prova sia i piloti che i veicoli. Con SEASE abbiamo immaginato un progetto animato dallo stesso spirito, guidato dall’emozione, dall’autentica imperfezione e da tanta passione. Per questo motivo, sono orgoglioso di portarli con me tra le polveri dei paesaggi africani più remoti e incredibili.» – Eugenio Amos, pilota e cofondatore di Automobili Amos
Questo è solo l'inizio di tante avventure: gara dopo gara, questa collaborazione porterà il SEASE Amos Racing Team a partecipare a una serie di competizioni internazionali, dove il marchio sosterrà con orgoglio questa avventura contribuendo alla realizzazione del guardaroba ufficiale e delle livree delle auto.
IL CONTESTO
Il Safari Rally_Kit è disponibile nei negozi monomarca SEASE e online, compreso il nuovo punto vendita di Monte Carlo, l’ultima apertura e una tappa fondamentale nel piano di espansione retail del marchio. Con negozi monomarca in località urbane chiave come Milano, Parigi, Dubai e Seul, e in località resort come St. Moritz e Gstaad, SEASE consolida una rete di distribuzione globale rivolta a una comunità internazionale, con circa 100 top wholesale oltre all’e-commerce diretto. Dopo i progetti dedicati al tennis e allo sci, il Safari_Kit conferma la strategia del marchio di vestire le passioni dell’uomo contemporaneo attraverso kit lifestyle specializzati. Un’evoluzione che amplia l’universo SEASE, interpretando lo sport e l’esplorazione non solo come performance, ma come espressione di uno stile di vita autentico e consapevole.