Sease lancia il Safari Rally Kit in collaborazione con Automobili Amos

IL CONTESTO

Il Safari Rally_Kit è disponibile nei negozi monomarca SEASE e online, compreso il nuovo punto vendita di Monte Carlo, l’ultima apertura e una tappa fondamentale nel piano di espansione retail del marchio. Con negozi monomarca in località urbane chiave come Milano, Parigi, Dubai e Seul, e in località resort come St. Moritz e Gstaad, SEASE consolida una rete di distribuzione globale rivolta a una comunità internazionale, con circa 100 top wholesale oltre all’e-commerce diretto. Dopo i progetti dedicati al tennis e allo sci, il Safari_Kit conferma la strategia del marchio di vestire le passioni dell’uomo contemporaneo attraverso kit lifestyle specializzati. Un’evoluzione che amplia l’universo SEASE, interpretando lo sport e l’esplorazione non solo come performance, ma come espressione di uno stile di vita autentico e consapevole.