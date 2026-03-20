Il Napoli a Cagliari con i big ritrovati per il sorpasso al Milan e un messaggio all'Inter

Dal primo minuto, infatti, sono destinati a giocare sia De Bruyne sia McTominay. La settimana scorsa il loro ingresso in campo, dopo un primo tempo sbiadito in cui il Napoli era stato surclassato dal Lecce al Maradona, fece registrare una svolta in positivo tanto evidente quanto clamorosa. Messi da parte gli infortuni, il belga e lo scozzese si candidano come i due principali punti di riferimento ai quali è chiamato ad appoggiarsi tutto il resto della squadra per puntare a un finale di stagione elettrizzante. Conte non vuole cambiare il modulo tattico perché ormai da molto tempo è quello che il Napoli ha utilizzato e i suoi giocatori lo hanno sicuramente acquisito e consolidato nella mente. A centrocampo, dunque, considerato che De Bruyne, che in ogni caso rimane libero di svariare a piacimento per tutto il terreno di gioco, si andrà ad affiancare ad Alisson, alle spalle di Hojlund, i posti disponibili sono soltanto due, mentre i pretendenti, dopo le guarigioni degli ultimi giorni, sono aumentati a cinque.