Sciare con classe grazie ai guanti Level: la linea Bliss Signature femminile

Pronte alla neve? La collezione femminile di Level Gloves per sciare con stile
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Stile e calore assoluto per le sciatrici più esigenti.
© Ufficio Stampa
La stagione sciistica è alle porte e il guardaroba va rinnovato. Level Gloves, che ha come testimonial tre le altre la campionessa Federica Brignone, ha svelato la linea Bliss Signature che racchiude classe, stile e calore assoluto per le sciatrici più esigenti. Disegnati e progettati per resistere alle temperature più fredde, i guanti e le moffole della collezione femminile sono perfetti per affrontare tutte le condizioni climatiche. Dalle piste di Zermatt fino agli apres-ski di St Moritz, questi guanti esprimono uno stile senza tempo. L’utilizzo di pelle di capra, insieme a lana e pelliccia, sono elementi essenziali per creare guanti da donna al passo con i tempi. La tecnologia Membra-therm Plus assicura che le mani rimangano sempre calde e asciutte. Disponibili da Thermoplus 1000 fino a 5000, ogni modello si adatta a condizioni climatiche differenti, senza rinunciare al comfort tipico dei nostri guanti.
“La realizzazione di un guanto apposito per le nostre clienti richiede un costante sviluppo tecnologico e occhio attento ai dettagli”, spiega Mauro Compagnoni, Direttore Ricerca e Sviluppo di Level Gloves “calore, comfort e design sono tre facce della stessa medaglie e, proprio per questo, devono convivere in guanto alla stessa maniera”.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Tra i modelli della linea Bliss, il Coral Mitt è sicuramente uno dei più apprezzati. Resistente fino a -17°C sotto zero (Thermoplus 3000), questo guanto offre calore, comodità e un design tra i più innovativi di tutta la collezione. Tra le dieci diverse varianti di colore, la versione Pro Model realizzata da Elena Curtoni ha lasciato il segno. La sciatrice di Morbegno, atleta in quota Level fin dalle prime competizioni giovanili, ha voluto unire la sua passione per l’arte e il disegno e creare un guanto che la rappresentasse al meglio.
L'AZIENDA
Level Gloves è stata fondata 35 anni fa con l’obiettivo di creare il primo guanto dedicato esclusivamente allo snowboard. Oggi Level Gloves è un’azienda leader nella produzione di guanti e moffole per gli sport invernali, e detiene numerosi brevetti utilizzati nella loro realizzazione. Sotto la direzione di Mauro e Davide Compagnoni, Level Gloves è cresciuta fino a raggiungere una posizione di forza sul mercato, espandendosi anche nel settore dello sci, e oggi vanta oltre 43 distributori in tutto il mondo. Si è affermata grazie al suo spirito innovativo e alla sua reputazione come produttrice di articoli di alta qualità che proteggono le mani degli appassionati di sport invernali.