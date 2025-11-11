Sciare con classe grazie ai guanti Level: la linea Bliss Signature femminile

La stagione sciistica è alle porte e il guardaroba va rinnovato. Level Gloves, che ha come testimonial tre le altre la campionessa Federica Brignone, ha svelato la linea Bliss Signature che racchiude classe, stile e calore assoluto per le sciatrici più esigenti. Disegnati e progettati per resistere alle temperature più fredde, i guanti e le moffole della collezione femminile sono perfetti per affrontare tutte le condizioni climatiche. Dalle piste di Zermatt fino agli apres-ski di St Moritz, questi guanti esprimono uno stile senza tempo. L’utilizzo di pelle di capra, insieme a lana e pelliccia, sono elementi essenziali per creare guanti da donna al passo con i tempi. La tecnologia Membra-therm Plus assicura che le mani rimangano sempre calde e asciutte. Disponibili da Thermoplus 1000 fino a 5000, ogni modello si adatta a condizioni climatiche differenti, senza rinunciare al comfort tipico dei nostri guanti.