Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
I GUANTI

Sciare con classe grazie ai guanti Level: la linea Bliss Signature femminile

Stile e calore assoluto per le sciatrici più esigenti.

11 Nov 2025 - 09:47
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La stagione sciistica è alle porte e il guardaroba va rinnovato. Level Gloves, che ha come testimonial tre le altre la campionessa Federica Brignone, ha svelato la linea Bliss Signature che racchiude classe, stile e calore assoluto per le sciatrici più esigenti. Disegnati e progettati per resistere alle temperature più fredde, i guanti e le moffole della collezione femminile sono perfetti per affrontare tutte le condizioni climatiche. Dalle piste di Zermatt fino agli apres-ski di St Moritz, questi guanti esprimono uno stile senza tempo. L’utilizzo di pelle di capra, insieme a lana e pelliccia, sono elementi essenziali per creare guanti da donna al passo con i tempi. La tecnologia Membra-therm Plus assicura che le mani rimangano sempre calde e asciutte. Disponibili da Thermoplus 1000 fino a 5000, ogni modello si adatta a condizioni climatiche differenti, senza rinunciare al comfort tipico dei nostri guanti.

“La realizzazione di un guanto apposito per le nostre clienti richiede un costante sviluppo tecnologico e occhio attento ai dettagli”, spiega Mauro Compagnoni, Direttore Ricerca e Sviluppo di Level Gloves “calore, comfort e design sono tre facce della stessa medaglie e, proprio per questo, devono convivere in guanto alla stessa maniera”.

Pronte alla neve? La collezione femminile di Level Gloves per sciare con stile

1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Tra i modelli della linea Bliss, il Coral Mitt è sicuramente uno dei più apprezzati. Resistente fino a -17°C sotto zero (Thermoplus 3000), questo guanto offre calore, comodità e un design tra i più innovativi di tutta la collezione. Tra le dieci diverse varianti di colore, la versione Pro Model realizzata da Elena Curtoni ha lasciato il segno. La sciatrice di Morbegno, atleta in quota Level fin dalle prime competizioni giovanili, ha voluto unire la sua passione per l’arte e il disegno e creare un guanto che la rappresentasse al meglio. 

L'AZIENDA
Level Gloves è stata fondata 35 anni fa con l’obiettivo di creare il primo guanto dedicato esclusivamente allo snowboard. Oggi Level Gloves è un’azienda leader nella produzione di guanti e moffole per gli sport invernali, e detiene numerosi brevetti utilizzati nella loro realizzazione. Sotto la direzione di Mauro e Davide Compagnoni, Level Gloves è cresciuta fino a raggiungere una posizione di forza sul mercato, espandendosi anche nel settore dello sci, e oggi vanta oltre 43 distributori in tutto il mondo. Si è affermata grazie al suo spirito innovativo e alla sua reputazione come produttrice di articoli di alta qualità che proteggono le mani degli appassionati di sport invernali.

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:05
Cristiano Ronaldo: "Mondiali 2026 saranno sicuramente i miei ultimi"
Punizione... da urlo
12:58
Punizione... da urlo
12:32
50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando
12:32
Soulé vuole l'Argentina ma Scaloni lo esclude ancora: tifosi in rivolta, si riapre la pista azzurra?
12:32
Atp Finals, Bolelli e Vavassori sfidano Granollers e Zeballos per un posto in semifinale