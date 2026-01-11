Sci e outdoor: Prowinter 2026 assegna gli ambiti Award della montagna invernale

Prowinter assegna gli Award 2026
L'edizione numero 26 dell'esposizione riservata allo skibusiness europeo ha preso il via a Fiera Bolzano con uno dei momenti più attesidi Alberto Gasparri
L'inverno non potrebbe essere più nel vivo a meno di un mese dall'Olimpiade di Milano Cortina. E quale momento migliore dell'anno da dedicare allo sci e allo sport all'aria aperta? L'edizione 2026 di Prowinter non poteva cadere in periodo più "caldo" dell'anno, insomma. Allestita nei padiglioni della Fiera di Bolzano, l'esposizione BTB dello skibusiness europeo, ha accolto aziende, distributori, negozianti e noleggiatori per scoprire in anteprima le collezioni e le innovazioni dell’inverno 2026/2027.
Una tre giorni di novità, in scena fino a martedì 13 gennaio, che quest’anno si distingue per un respiro fortemente internazionale grazie anche all’apertura di un nuovo padiglione dedicato interamente all’outdoor, con al suo interno lo Scandinavian Village, che ospita prestigiosi brand internazionali.
L’edizione di quest’anno, la numero 26, segna un passo avanti decisivo sotto il punto di vista della crescita sostenibile di Fiera Bolzano, già certificata EarthCheck Silver: per la prima volta nella storia del Prowinter Award è stato inserito un criterio di valutazione dedicato alla responsabilità ambientale, affidato alla valutazione di consulente ESG specializzato. La sostenibilità è protagonista anche nel Winter Sports Sustainability Network Meeting e nello Ski Industry Climate Summit, due eventi chiave a completamento della fiera, dedicati alle strategie e alle migliori pratiche per il futuro degli sport invernali.
"Siamo orgogliosi di inaugurare un'edizione che riflette la maturità raggiunta da Prowinter. La presenza dello Scandinavian Village e l’adesione diretta di grandi marchi internazionali dimostrano che la nostra fiera è ormai riconosciuta come un appuntamento imprescindibile nel calendario europeo - ha detto Geraldine Coccagna, brand manager di Prowinter, affiancata da Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano - . Ma non guardiamo solo ai numeri: quest’anno poniamo un forte accento sulla responsabilità. Abbiamo voluto integrare criteri ESG concreti sia nell'organizzazione dell'evento che nella valutazione dei prodotti premiati, perché il futuro della montagna passa necessariamente da qui».
"Aprire al pubblico? Abbiamo scelto di non allargarci oltre il prodotto, l'interesse ci sarebbe, ma non è il nostro obiettivo. Oltre alla crescita degli espositori internazionali, ci aspettiamo in futuro anche un aumento dei visitatori business. Ma concentrandoci sempre sull'Europa, nonostante sia arrivata anche qualche forma di interesse dalla Cina", ha aggiunto Coccagna.
Gli imminenti Giochi invernali di Milano Cortina hanno o avranno un qualche tipo di impatto? "Sarebbe bello che l'Olimpiade ampliasse il bacino di utenti, ma crediamo che siano più i personaggi, i campioni, a fare da traino a un movimento, piuttosto che gli eventi. Come sta facendo Sinner con il tennis", le sue parole.
Il momento centrale dell’inaugurazione, comunque, è stato l’annuncio dei vincitori del Prowinter Award 2026. Giunto alla sua quarta edizione, ha visto in gara i prodotti in 10 categorie suddivise tra il mondo sci e outdoor, arricchite da uno Special Prize dedicato agli sci da fondo, giudicate da due giurie di specialisti.
Vincitori Categorie Sci
● Sci da sci alpino – Top Performance: NORDICA Dobermann Multigara Department
Vince per la costruzione di altissimo livello, per l’estremizzazione dei dettagli e per l’integrazione completa di sci, piastra e attacco, che garantiscono precisione, reattività e prestazioni da gara per sciatori esperti e puristi della pista.
● Sci da sci alpino – Allmountain: VÖLKL Peregrine 82
Vince per soluzioni tecniche e materiali dedicati e per la capacità di adattarsi in modo continuo alle condizioni variabili della neve, garantendo controllo e prestazioni elevate sia in pista sia fuori pista.
● Sci da sci alpinismo: DYNASTAR M-Tour 94
Vince per l’elevata leggerezza, il corretto bilanciamento tra peso e geometrie freeride e per la tecnologia costruttiva dell’anima in legno, che garantisce prestazioni affidabili sia in salita sia in discesa, in ogni condizione di neve.
● Scarponi da sci alpino – Top Performance: SALOMON S/Pro Alpha C-130
Vince per l’ottimizzazione del sistema di chiusura BOA e per il nuovo collegamento Power Link tra gambaletto e scafo, che garantiscono maggiore precisione, stabilità e supporto nella sciata.
● Scarponi da sci alpino – Mid Performance: ATOMIC Nexus 120
Vince per la nuova costruzione che facilita calzata e scalzata e per l’integrazione del sistema BOA sullo scafo, offrendo comfort immediato e prestazioni equilibrate a un’utenza ampia.
● Scarponi da sci alpinismo: SCARPA F1 RS
Vince per l’ottimizzazione delle tecnologie costruttive, il sistema BOA sul gambetto e la calzata facilitata Overlap Flow, che garantiscono leggerezza, precisione e massima funzionalità in salita e in discesa.
● Prowinter Award Special Prize 2026:
Sci di fondo – tecnica classica: MADSHUS Redline Skate ski, Skate X attacco e scarpa
Vince per aver ridefinito la connessione tra scarpa e sci, con un nuovo punto di aggancio che migliora trasferimento di potenza, stabilità laterale ed efficienza nello skating.
Vincitori Categorie Outdoor
● Calzature Winter Active: MEINDL Winter Hiker GTX
Vince per l’equilibrio tra protezione, comfort e funzionalità reale, offrendo una calzatura invernale affidabile, impermeabile e immediata nell’uso per un’utenza ampia e attiva.
● Calzature Winter Expert: AKU Aurai DFS Evo GTX
Vince per l’elevato contenuto tecnico, il sistema Dual Fit System che migliora precisione e controllo e la protezione affidabile in condizioni invernali impegnative.
● Giacca guscio tecnico: ORTOVOX Ortler Gore-Tex Jacket
Vince per l’eccellente qualità costruttiva, l’ergonomia studiata per l’ambiente alpino e l’equilibrio tra robustezza, funzionalità e comfort.
