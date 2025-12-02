Sci, casco obbligatorio: sicurezza sulle piste con GIRO

Con l’entrata in vigore della nuova normativa italiana, il casco diventa obbligatorio per tutti gli sciatori
Con l’entrata in vigore della nuova normativa italiana, il casco diventa obbligatorio per tutti gli sciatori, a conferma dell’importanza della sicurezza sulle piste. In questo contesto, GIRO si conferma punto di riferimento per chi cerca protezione senza compromessi: i suoi caschi combinano design, comfort e tecnologie all’avanguardia per affrontare ogni condizione in montagna. Le montagne invernali sono imprevedibili: velocità, neve e affollamento delle piste rendono la protezione della testa fondamentale. Indossare un casco non è più solo una scelta responsabile, ma un vero e proprio obbligo per divertirsi in sicurezza.
Da anni GIRO sviluppa caschi che superano i più severi standard di sicurezza, offrendo comfort, leggerezza e tecnologie avanzate per ridurre l’impatto in caso di caduta. Tra i modelli più rappresentativi spicca il NEO MIPS, diventato un best seller della gamma per il suo reale valore rispetto al costo effettivo. Il cuore della sicurezza è il sistema MIPS integrato - ormai uno standard per chi vuole essere correttamente protetto, progettato per ridurre le forze rotazionali in caso di impatto, migliorando nettamente protezione e comfort. La struttura In-Mold lo rende leggero ma resistente, mentre il sistema In Form Fit con regolazione verticale garantisce una vestibilità stabile e personalizzata.
La ventilazione regolabile Thermostat Control e lo Stack Vent anti-appannamento mantengono temperatura e visibilità ottimali, anche nelle condizioni più estreme. Infine, la calotta Hardbody a doppio rivestimento assicura durabilità e resistenza, mentre la perfetta compatibilità con le maschere GIRO offre prestazioni ottimali senza distrazioni.
