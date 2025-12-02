Sci, casco obbligatorio: sicurezza sulle piste con GIRO

Con l’entrata in vigore della nuova normativa italiana, il casco diventa obbligatorio per tutti gli sciatori, a conferma dell’importanza della sicurezza sulle piste. In questo contesto, GIRO si conferma punto di riferimento per chi cerca protezione senza compromessi: i suoi caschi combinano design, comfort e tecnologie all’avanguardia per affrontare ogni condizione in montagna. Le montagne invernali sono imprevedibili: velocità, neve e affollamento delle piste rendono la protezione della testa fondamentale. Indossare un casco non è più solo una scelta responsabile, ma un vero e proprio obbligo per divertirsi in sicurezza.