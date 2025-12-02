Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
accessori

Sci, casco obbligatorio: sicurezza sulle piste con GIRO

Con l’entrata in vigore della nuova normativa italiana, il casco diventa obbligatorio per tutti gli sciatori

02 Dic 2025 - 15:19
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Con l’entrata in vigore della nuova normativa italiana, il casco diventa obbligatorio per tutti gli sciatori, a conferma dell’importanza della sicurezza sulle piste. In questo contesto, GIRO si conferma punto di riferimento per chi cerca protezione senza compromessi: i suoi caschi combinano design, comfort e tecnologie all’avanguardia per affrontare ogni condizione in montagna. Le montagne invernali sono imprevedibili: velocità, neve e affollamento delle piste rendono la protezione della testa fondamentale. Indossare un casco non è più solo una scelta responsabile, ma un vero e proprio obbligo per divertirsi in sicurezza.

Da anni GIRO sviluppa caschi che superano i più severi standard di sicurezza, offrendo comfort, leggerezza e tecnologie avanzate per ridurre l’impatto in caso di caduta. Tra i modelli più rappresentativi spicca il NEO MIPS, diventato un best seller della gamma per il suo reale valore rispetto al costo effettivo. Il cuore della sicurezza è il sistema MIPS integrato - ormai uno standard per chi vuole essere correttamente protetto, progettato per ridurre le forze rotazionali in caso di impatto, migliorando nettamente protezione e comfort.  La struttura In-Mold lo rende leggero ma resistente, mentre il sistema In Form Fit con regolazione verticale garantisce una vestibilità stabile e personalizzata.

La ventilazione regolabile Thermostat Control e lo Stack Vent anti-appannamento mantengono temperatura e visibilità ottimali, anche nelle condizioni più estreme. Il cuore della sicurezza è il sistema MIPS integrato, progettato per ridurre le forze rotazionali in caso di impatto, migliorando protezione, comfort e stabilità. Infine, la calotta Hardbody a doppio rivestimento assicura durabilità e resistenza, mentre la perfetta compatibilità con le maschere GIRO offre prestazioni ottimali senza distrazioni.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:45
Sarri e il rigore di San Siro: "L’arbitro deve decidere con una tranquillità diversa, ho un suggerimento"
16:36
Red Bull ufficializza i piloti per il 2026: sarà Hadjar il nuovo compagno di Verstappen
16:30
Matera, Paterino: "Circolo Schermistico è vitale, a lavoro per la sede"
DICH SARRI PRE COPPA ITALIA 2/12 DICH
16:30
Sarri: "La Coppa Italia? Una formula che non mi piace"
16:28
Polonara e la gratitudine verso la donatrice di midollo: "Se sono qui è grazie a lei"