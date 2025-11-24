Scatta l'ora di Milan Games Week & Cartoomics: la cultura pop si raduna in Fiera

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE PER GLI AMANTI DEI VIDEOGIOCHI...

A Milan Games Week & Cartoomics, come già annunciato, saranno presenti alcuni dei più grandi attori, doppiatori e musicisti che hanno reso celebri alcuni titoli che hanno fatto e continuano a fare la storia del gaming mondiale. Venerdì 28 novembre sul Central Stage, dopo l’Open Ceremony, si parte alle 11:30 con il primo di tre appuntamenti con Games in Italy, il format di MGWCMX dedicato ai migliori studi del panorama videoludico nazionale. Ospite di questo appuntamento sarà Tiny Bull Studios, team torinese con una visione creativa che unisce sperimentazione e profondità narrativa. Tiny Bull Studios presenterà The Lonesome Guild, il nuovo progetto che esplora temi di isolamento, identità e appartenenza attraverso uno stile visivo unico e un gameplay dal forte impatto emotivo. Alle 12:30 il leggendario compositore Hitoshi Sakimoto, assieme a Richter, si concederà per un’intervista approfondita in cui racconterà aneddoti e riflessioni sulla sua carriera e su come le sue composizioni abbiano contribuito a definire le emozioni, le atmosfere e l’eredità di alcuni dei giochi più amati di sempre. Subito dopo, sullo stesso palco, sarà il momento di altri due protagonisti di MGWCMX 2025. Per la prima volta in Italia, infatti, Rob Wiethoff e Roger Clark, gli straordinari interpreti di John Marston e Arthur Morgan nella saga di Red Dead Redemption, incontreranno il pubblico per un appuntamento tra aneddoti dal set, dietro le quinte del motion capture e riflessioni su due dei personaggi che hanno ridefinito la narrativa videoludica moderna. Sabato 29 novembre, alle 10:30, secondo appuntamento con Games In Italy. Ospite di questo appuntamento sarà Milestone, studio storico e punto di riferimento nel mondo del racing game. Milestone presenterà Screamer, reimmaginazione di un’icona degli anni ‘90 che unisce narrazione, anime e un gameplay innovativo, offrendo un’esperienza unica in una fusione tra racing e fighting. A seguire, a partire dalle 12:30, sul Central Stage arriveranno i protagonisti di uno dei videogiochi più apprezzati del 2025: Clair Obscur: Expedition 33. Qui, Rich Keeble, Maxence Cazorla e Kirsty Rider racconteranno il processo creativo e le sfide interpretative del titolo che ha raccolto il maggior numero di nomination in assoluto nella storia dei The Game Awards . La domenica del Central Stage, infine, inizierà alle 10:30 con il terzo e ultimo appuntamento di Games in Italy, dando spazio a uno dei titoli italiani più interessanti, arrivato sul mercato da poche settimane con il team di Smallthing Studios, che salirà sul palco per raccontare il ritorno di una delle avventure grafiche più amate di sempre: Simon the Sorcerer Origins. Un viaggio dietro le quinte dello sviluppo, tra sfide creative, direzione artistica e rispetto per l’eredità di un titolo che ha segnato una generazione. A seguire, sarà la volta di uno dei più grandi performer della scena videoludica, che nel corso della sua carriera ha potuto prestare la voce, e in diverse occasioni anche il volto, a personaggi indimenticabili, entrati in maniera indelebile nell’immaginario collettivo. Parliamo, ovviamente, di Troy Baker, che racconterà il suo percorso artistico e il modo in cui ha dato vita agli eroi e agli antieroi che hanno fatto e continuano a fare breccia nel cuore dei videogiocatori. Nel pomeriggio, dalle 14:30, sul Central Stage si terrà un incontro tra il mondo dei videogiochi, della musica e del fumetto con Hitoshi Sakimoto, che dialogherà sul palco con Peach Momoko, artista internazionale del fumetto che all’inizio del 2024 ha messo la sua firma sulla nuova collana Marvel Ultimate X-Men; la disegnatrice renderà omaggio al compositore donandogli un’illustrazione ispirata alle sue musiche e alle atmosfere dei giochi che hanno segnato intere generazioni.