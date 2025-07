Un'estate nel segno dei Pokémon: dai videogiochi alle carte collezionabili

Arrivano nuove carte del GCC Pokémon con l'espansione Megaevoluzione

In attesa dell'arrivo dell'espansione Megaevoluzione del celebre GCC Pokémon il 26 settembre 2025, The Pokémon Company ha svelato alcune delle nuove carte che i giocatori potranno trovare e collezionare: Mega Lucario-ex, Mega Kangaskhan-ex e Mega Gardevoir-ex. In più, è stato mostrato come alcune carte dell'espansione Megaevoluzione che raffigurano Bulbasaur, Ivysaur e Mega Venusaur-ex formano un'immagine più grande se posizionate una dopo l'altra.



Carte promozionali e premi per i partecipanti ai Campionati Mondiali Pokémon 2025

Allenatori di tutto il mondo si affronteranno in vari giochi Pokémon ai Campionati Mondiali Pokémon 2025 di Anaheim, California, dal 15 al 17 agosto. Dopo la presentazione della carta promozionale di Pikachu, ora anche l'illustrazione della carta promozionale Resort Paradiso (in regalo per i concorrenti dei Mondiali fino a esaurimento scorte) è stata mostrata durante questo Pokémon Presents. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dei Campionati Mondiali Pokémon 2025.



Sono inoltre stati annunciati aggiornamenti e novità per altri titoli Pokémon, come Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Pokémon GO, Pokémon Sleep, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix e la serie La concierge Pokémon. I fan possono scoprire tutte le ultime notizie guardando il Pokémon Presents per intero sul canale YouTube Pokémon ufficiale.