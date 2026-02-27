Pokémon Day 2026: annunciati Pokémon Vento e Pokémon Onda e tante altre novità
Ricchi aggiornamenti per il franchise, con novità su PokémonXP e sui Campionati Mondiali Pokémon 2026, su Pokémon Champions, sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e non solo. Pokémon Versione Rosso Fuoco e Pokémon Versione Verde Foglia sono disponibili per festeggiare i videogiochi Pokémon originali.
Il gruppo The Pokémon Company ha festeggiato i 30 anni di Pokémon con uno speciale Pokémon Presents ricco di aggiornamenti per il gigante dell'intrattenimento, tra cui l’annuncio dei nuovi videogiochi in arrivo nella serie: Pokémon Vento e Pokémon Onda. Il video è stato trasmesso online in diretta durante il Pokémon Day, la giornata annuale dedicata ai fan che celebra il lancio dei videogiochi Pokémon originali, Pokémon Rosso e Pokémon Verde, avvenuto il 27 febbraio 1996 in Giappone.
Tra i vari momenti salienti del Pokémon Presents sono incluse novità su PokémonXP e sui Campionati Mondiali Pokémon 2026, su Pokémon Champions, su Pokémon Pokopia, sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e non solo. In più, ora gli Allenatori possono trovare Pokémon Versione Rosso Fuoco e Pokémon Versione Verde Foglia sul Nintendo eShop e sul My Nintendo Store.
La presentazione segue a ruota l’annuncio da parte di The Pokémon Company International di una gigantesca campagna annuale in onore dei 30 anni del brand, intitolata "Qual è il tuo preferito?". La campagna invita i fan a condividere il loro Pokémon preferito tramite Pokémon GO, il sensazionale gioco per dispositivi mobili che celebra il suo 10º anniversario quest'anno.
"Pokémon ha acceso l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo - ha detto Kenji Okubo, presidente di The Pokémon Company International - . Questo Pokémon Day è davvero speciale, poiché segna l'inizio dei festeggiamenti per i 30 anni di Pokémon con fantastici annunci per tutti gli Allenatori. Non vedo l'ora di scoprire 'Qual è il tuo preferito?' mentre partiamo insieme verso nuove avventure".
Pokémon Vento e Pokémon Onda, in arrivo su Nintendo Switch 2 nel 2027
Sviluppati da GAME FREAK inc., Pokémon Vento e Pokémon Onda sono i nuovi videogiochi RPG della serie Pokémon, la cui uscita è prevista per il 2027 su console Nintendo Switch 2. Questi nuovi giochi sono ambientati in un mondo tutto da esplorare, con splendide isole battute dal vento e un vasto oceano dalle onde scintillanti.
I giocatori diventeranno protagonisti di questa avventura e gli abiti che indosseranno saranno diversi in base alla versione del gioco. Prima di partire, dovranno scegliere il loro primo compagno d’avventura tra tre Pokémon: Browt, il Pokémon Pollegume, Pombon, il Pokémon Cagnolino, e Gecqua, il Pokémon Idrogeco.
Browt
Categoria: Pokémon Pollegume
Tipo: Erba
Altezza: 0,3 m
Peso: 3,5 kg
Abilità: Erbaiuto
Pombon
Categoria: Pokémon Cagnolino
Tipo: Fuoco
Altezza: 0,4 m
Peso: 6,7 kg
Abilità: Aiutofuoco
Gecqua
Categoria: Pokémon Idrogeco
Tipo: Acqua
Altezza: 0,3 m
Peso: 4,3 kg
Abilità: Acquaiuto
A partire da Pokémon Vento e Pokémon Onda, il portoghese brasiliano sarà ufficialmente una lingua supportata e selezionabile. L'espansione delle lingue supportate mira a rendere Pokémon più accessibile ai giocatori di tutto il mondo, in linea con la missione del brand di creare un mondo più unito con Pokémon.
La lista degli interessati a PokémonXP e ai Campionati Mondiali Pokémon 2026 sarà aperta dal 2 al 23 aprile
Oggi, gli Allenatori hanno ricevuto una piccola anteprima di PokémonXP e dei Campionati Mondiali Pokémon 2026, con la presentazione dell'illustrazione ufficiale e ulteriori dettagli sulla lista degli interessati e sui biglietti per entrambi gli eventi che si terranno a San Francisco quest'anno.
PokémonXP è un nuovo evento dedicato ai fan dove gli Allenatori di tutto il mondo possono festeggiare la loro passione per Pokémon con iniziative uniche e divertenti attività di vario genere. I fan possono iscriversi alla lista degli interessati al pass plurigiornaliero per PokémonXP e per i Campionati Mondiali Pokémon 2026 dal 2 al 23 aprile, e verranno contattati in seguito se saranno selezionati. Sarà inoltre possibile registrare il proprio interesse per i pass giornalieri da spettatori all'inizio dell'estate.
Ulteriori informazioni sui prezzi e sui pass, tra cui quelli per l'esperienza arena della domenica e per il Pokémon Center temporaneo, sono disponibili sul sito ufficiale di PokémonXP.
Pokémon Champions sarà disponibile su Nintendo Switch ad aprile 2026
Gli Allenatori potranno iniziare a sfidarsi in Pokémon Champions su Nintendo Switch ad aprile, con la versione per dispositivi mobili in arrivo più avanti quest'anno. Nei prossimi mesi, gli Allenatori potranno collegare Leggende Pokémon: Z‑A a Pokémon HOME. Collegando Pokémon Champions a Pokémon HOME, sarà possibile trasferire Pokémon a Pokémon Champions e lottare insieme a loro per cercare di diventare campioni. Gli Allenatori possono ricevere altre ricompense in Pokémon Champions, come ad esempio una Chesnaughtite, una Delphoxite e una Greninjite, trasferendo a Pokémon HOME i Pokémon corrispondenti a queste Megapietre ottenuti in Leggende Pokémon: Z‑A. Pokémon Champions sarà sotto i riflettori durante i campionati di videogiochi ai Campionati Mondiali Pokémon 2026 di San Francisco.
Nuovi dettagli sul gameplay di Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia arriva su Nintendo Switch 2 il 5 marzo 2026 e invita gli Allenatori a partire per un viaggio rilassante e a costruire un mondo accogliente per tutti. Pokémon Pokopia include una modalità multigiocatore per un massimo di quattro giocatori. È possibile visitare le città degli altri, ospitare altri giocatori nella propria e anche portare con sé uno dei Pokémon della propria città per esplorare insieme.
Il GCC Pokémon festeggia i 30 anni con una nuova espansione dedicata
Nell'ambito dei festeggiamenti per i 30 anni di Pokémon, quest'anno è in arrivo una fantastica nuova espansione del GCC Pokémon (che per la prima volta vedrà un lancio globale simultaneo nei mercati partecipanti), seguita dall'uscita di altri prodotti nel corso dell'anno. Altri dettagli su questa espansione celebrativa verranno condivisi prossimamente. I fan possono trovare tutte le ultime novità visitando Pokemon.it/GCC.
Pokémon celebra i titoli originali con videogiochi e prodotti nuovi
Pokémon Versione Rosso Fuoco e Pokémon Versione Verde Foglia, remake di Pokémon Rosso e Pokémon Verde in Giappone, sono ora disponibili in versione digitale su console Nintendo Switch per festeggiare i 30 anni del brand.
In più, il gruppo The Pokémon Company ha rilasciato Game Music Collection: Game Boy Jukebox di Pokémon Rosso e Pokémon Blu. Creato sul modello del Game Boy originale di Nintendo, questo dispositivo offre un nostalgico viaggio uditivo attraverso la regione di Kanto, con 45 cassette che contengono melodie o effetti sonori dei videogiochi Pokémon originali.
Un nuovo Dono Segreto apre le porte a un incontro con MegaGarchomp Z in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione
Una forma di Garchomp appena scoperta, MegaGarchomp Z, è stata svelata in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione.
MegaGarchomp Z
Categoria: Pokémon Mach
Tipo: Drago
Altezza: 1,9 m
Peso: 99,0 kg
A partire da oggi, i giocatori possono ricevere un nuovo Dono Segreto che darà loro l'opportunità di entrare in una distorsione dimensionale speciale dove incontrare e affrontare MegaGarchomp Z: sconfiggendolo, riceveranno anche una Garchompite Z. Ulteriori informazioni su Leggende Pokémon: Z‑A e Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione sono disponibili su Pokemon.it/LeggendeZ-A.
Sono stati annunciati anche aggiornamenti e novità per svariati giochi e app, come Pokémon GO, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, Pokémon Sleep, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX e Pokémon Café ReMix. Gli Allenatori possono scoprire tutte le ultime notizie guardando il Pokémon Presents per intero sul canale YouTube Pokémon ufficiale.
I fan possono visitare Pokemon.it/30 per scoprire altri modi di festeggiare i 30 anni di Pokémon. In più, possono unirsi alla conversazione online utilizzando #Pokemon30 e condividendo il proprio Pokémon preferito tramite la modalità foto "Qual è il tuo preferito?" di Pokémon GO.
Visitando Pokemon.it è possibile trovare altri modi di festeggiare il Pokémon Day 2026 e rimanere al passo con le ultime novità targate Pokémon.