Pokémon Day 2026: annunciati Pokémon Vento e Pokémon Onda e tante altre novità

La presentazione segue a ruota l’annuncio da parte di The Pokémon Company International di una gigantesca campagna annuale in onore dei 30 anni del brand, intitolata "Qual è il tuo preferito?". La campagna invita i fan a condividere il loro Pokémon preferito tramite Pokémon GO, il sensazionale gioco per dispositivi mobili che celebra il suo 10º anniversario quest'anno.



"Pokémon ha acceso l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo - ha detto Kenji Okubo, presidente di The Pokémon Company International - . Questo Pokémon Day è davvero speciale, poiché segna l'inizio dei festeggiamenti per i 30 anni di Pokémon con fantastici annunci per tutti gli Allenatori. Non vedo l'ora di scoprire 'Qual è il tuo preferito?' mentre partiamo insieme verso nuove avventure".



Pokémon Vento e Pokémon Onda, in arrivo su Nintendo Switch 2 nel 2027

Sviluppati da GAME FREAK inc., Pokémon Vento e Pokémon Onda sono i nuovi videogiochi RPG della serie Pokémon, la cui uscita è prevista per il 2027 su console Nintendo Switch 2. Questi nuovi giochi sono ambientati in un mondo tutto da esplorare, con splendide isole battute dal vento e un vasto oceano dalle onde scintillanti.