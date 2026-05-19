PLAY - Festival del Gioco celebra gli 80 anni del voto alle donne: appuntamento a Bologna dal 22 al 24 maggio

Lo scorso anno un debutto record con 34mila presenze, e quest’anno Play consolida il suo legame con Bologna: la 17ª edizione mette al centro il gioco come motore di socialità, innovazione e riflessione sui diritti civili. Per realizzare il suo programma Play – Festival del Gioco può contare sul supporto di un sistema di istituzioni e realtà territoriali che si riconoscono nel progetto. Dopo lo straordinario successo del 2025, che ha segnato il debutto nel quartiere fieristico bolognese con oltre 34.000 visitatori unici e un’offerta di 914 eventi, Play – Festival del Gioco torna a Bologna dal 22 al 24 maggio. La 17ª edizione si prepara a consolidare il suo ruolo di leader nel panorama ludico italiano, forte di una struttura in grado di garantire ampi spazi e una fruibilità inedita per le migliaia di appassionati e le oltre 90 classi scolastiche e che hanno animato i padiglioni. Il legame con il territorio e le istituzioni resta il pilastro del Festival. "Bologna si conferma lo scenario naturale per Play, un'edizione che non si limita a celebrare il gioco, ma ne fa anche uno strumento di cittadinanza, onorando un traguardo fondamentale come l’80° anniversario del voto alle donne – sottolinea la Vicesindaca di Bologna Emily Marion Clancy, che prosegue - In un momento storico in cui è necessario ribadire il valore dell'inclusività e le conquiste che non vanno date per scontate, Play unisce l’impegno civile al gioco e alla socialità. È un piacere sincero vedere la nostra fiera popolarsi di migliaia di persone che riscoprono il piacere autentico di trascorrere del tempo di qualità assieme, trovandosi a giocare attorno a un tavolo". Condivide questa riflessione Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere: “PLAY è un grande evento contemporaneo capace di unire intrattenimento, cultura, partecipazione e costruzione di comunità. Dopo il successo dello scorso anno, BolognaFiere continua a investire su un format che ha dimostrato una straordinaria capacità di coinvolgere pubblici diversi, generazioni differenti e realtà scientifiche e culturali del territorio. In un tempo in cui la socialità è sempre più digitale, Play rimette al centro il valore dell’incontro fisico, della condivisione e del gioco come strumento educativo e culturale. L’edizione 2026 aggiunge inoltre un messaggio particolarmente importante, legato agli 80 anni del voto alle donne, confermando come il gioco possa diventare anche uno spazio di riflessione civile e inclusione”. Daniele Ara, Assessore alla scuola del Comune di Bologna, evidenzia il valore educativo di questa continuità: "Il successo della scorsa edizione ha dimostrato quanto il gioco sia un potente catalizzatore di socialità. Aver coinvolto oltre 1.500 studenti nel 2025 ci indica la direzione: Play non è solo un evento, ma una grande palestra di cittadinanza attiva. Come Comune di Bologna, continuiamo a sostenere questo progetto perché crediamo che, in un mondo che eccede nella digitalizzazione, il gioco, nelle sue forme analogiche, sia lo strumento più efficace per educare al rispetto delle regole, alla cooperazione e al dialogo". "Il debutto dello scorso anno ci ha confermato che Bologna è la casa ideale per la crescita di Play – dichiara Silvia Pozzi, Project Manager di BolognaFiere –. I numeri del 2025, con 34mila presenze, sono stati una straordinaria iniezione di fiducia. Per questo 2026 abbiamo voluto alzare ulteriormente l'asticella, intrecciando l'intrattenimento con la riflessione civile. Siamo particolarmente orgogliosi di dedicare un focus speciale agli 80 anni dal voto alle donne in Italia: attraverso il gioco, vogliamo offrire una chiave di lettura inedita su questa conquista storica, promuovendo una consapevolezza che attraversa le generazioni e celebra il percorso verso l'uguaglianza". Anche l’Università conferma il suo ruolo centrale. Maria Letizia Guerra, Delegata per l’Impegno Pubblico dell’Università di Bologna, afferma: "La nostra collaborazione con Play ha evidenziato l'importanza di avviare dialoghi costruttivi con gli ideatori di un'iniziativa capace di coniugare rigore scientifico e approcci ludico-educativi che sia accessibile a tutti. Dopo la splendida collaborazione dello scorso anno, abbiamo rinnovato il nostro impegno perchè ci consente di valorizzare le conoscenze che il nostro Ateneo esprime e rinnova attraverso le ricerche multidisciplinari nell'ambito del gioco. A PLAY Festival del Gioco, il valore generato dall’Università di Bologna diventa un patrimonio collettivo e concreto, capace di avvicinare tutti alla conoscenza giocando”. Il cuore pulsante rimane la proposta ludica, curata da Andrea Ligabue, ludologo, game designer e direttore artistico di Play: "Il successo di Play è il risultato di un messaggio che portiamo avanti da anni, ovvero che il gioco non è e non deve essere un’attività puramente infantile. In tempi in cui tutto si fa online, i giochi da tavolo e di ruolo offrono uno stimolo prezioso per incontrarsi di persona e aggregarsi. È cresciuta la qualità e la quantità di giochi collaborativi, dove per vincere è necessario attuare strategie condivise: un'esperienza che stimola memoria, problem-solving e pensiero critico. Quest'anno vogliamo fare un passo in più: usare questa capacità di ascolto e comprensione reciproca per riflettere sui diritti civili, come nel caso degli 80 anni dal voto alle donne. Il gioco diventa così uno specchio della società: praticare la cooperazione e una sana competizione sui tavoli di gioco aiuta a comprendere, anche fuori dalla fiera, l'importanza della partecipazione democratica e dell'inclusione".