Nuovo Amazfit Active Max: il fitness inizia da qui

Amazfit, marchio globale nel segmento dei dispositivi indossabili per lo sport, presenta il nuovo Amazfit Active Max. Progettato per le persone che in passato erano meno attive o facevano esercizio solo occasionalmente e che ora desiderano cambiare le proprie abitudini e iniziare ad allenarsi regolarmente, che si tratti di correre, andare in palestra, partecipare alla prima gara HYROX o semplicemente mantenersi attivi nei fine settimana, per migliorare la propria salute e il proprio benessere.