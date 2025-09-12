Nintendo festeggia i 40 anni di Super Mario Bros.: dal nuovo film ai titoli in arrivo su Switch e Switch 2

Two Point Museum: cura e progetta il museo dei tuoi sogni in questa simulazione manageriale piena di umorismo e di straordinarie esposizioni: sale dedicate alla preistoria, incredibili acquari e persino case infestate e gallerie spaziali. Two Point Museum sarà disponibile per Nintendo Switch 2 dal 28 ottobre. I preordini sono disponibili da oggi nel Nintendo eShop, con la possibilità di sbloccare il Pre-Purchase Pack a tema Sonic con le uniformi per il personale di Sonic e Shadow, peluche per i visitatori del museo e altro.