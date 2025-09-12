Nintendo festeggia i 40 anni di Super Mario Bros.: dal nuovo film ai titoli in arrivo su Switch e Switch 2

La Grande N ha annunciato una valanga di novità tra cui Fire Emblem: Fortune’s Weave, Resident Evil Requiem, Hades II, il ritorno di Super Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 e altro ancora
Il nuovo Nintendo Direct ha presentato una grande varietà di giochi da Nintendo e dai suoi partner sviluppatori e publisher globali. L’arrivo dei giochi annunciati è previsto per Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch e molti di essi saranno disponibili per entrambe le console, nel corso del 2025 e oltre.
Il creatore di Mario Shigeru Miyamoto ha dato il via alla presentazione annunciando le attività in programma per il 40º anniversario di Super Mario Bros., pubblicato in Giappone il 13 settembre 1985. Oltre a rivelare che Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 arriveranno su Nintendo Switch il 2 ottobre, Shigeru Miyamoto ha anche annunciato che il nuovo film d’animazione basato sul mondo di Super Mario Bros. sarà intitolato Super Mario Galaxy Il Film.
I possessori di Nintendo Switch 2 possono inoltre attendersi altre avventure con Mario e amici in Mario Tennis Fever, un nuovo titolo della serie sportiva, una nuova intrigante storia da scoprire in Yoshi and the Mysterious Book e nuove modalità multiplayer aggiunte a Super Mario Bros. Wonder, con la Nintendo Switch 2 Edition dell’avventura in 2D.
Assieme agli annunci relativi al 40º anniversario di Super Mario Bros., Nintendo ha mostrato le prime immagini di Fire Emblem: Fortune’s Weave e Pokémon Pokopia, fornito nuovi dettagli su Metroid Prime 4: Beyond e Kirby Air Riders, svelato i DLC in arrivo per Leggende Pokémon: Z-A e Donkey Kong Bananza, e altro ancora. Le novità hanno riguardato anche l’app per dispositivi smart Nintendo Today!, con un nuovo tema dedicato a Kirby.
La presentazione ha incluso anche molti annunci e aggiornamenti da parte dei partner globali di Nintendo, riguardo giochi per Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch in arrivo nel 2025 e oltre, come Resident Evil Requiem, in cui i giocatori dovranno prepararsi a fuggire da orrori in una terrificante avventura, Hades II, il dungeon crawler roguelike pieno d’azione in arrivo in versione scaricabile nel corso di questo mese, Suika Game Planet, un puzzle game in cui combinare frutta per realizzare il punteggio più alto possibile, e Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, che permette ai giocatori di cavalcare, allevare e addomesticare mostri.
40º anniversario di Super Mario Bros.: una serie di titoli per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, nonché un nuovo film d’animazione e altre attività, sono in arrivo per i 40 anni dalla pubblicazione in Giappone del Super Mario Bros. originale. I visitatori del Nintendo Museum di Kyoto, in Giappone, potranno anche ammirare un’esposizione luminosa per il 40º anniversario, ricevere un biglietto d’ingresso in edizione limitata e visitare una collezione di illustrazioni e pixel art di Super Mario.
Super Mario Galaxy Il Film: Shigeru Miyamoto ha presentato un breve trailer, svelando Super Mario Galaxy Il Film, il titolo del nuovo lungometraggio d’animazione basato sul mondo di Super Mario Bros., in arrivo nei cinema di tutto il mondo il 3 aprile 2026.
Fire Emblem: Fortune’s Weave: il Torneo dei gladiatori ha inizio. Il nuovo capitolo della serie Fire Emblem fa il suo ingresso nell’arena. Il trailer introduttivo ha mostrato un assaggio dell’intreccio narrativo, dei personaggi e del gameplay in stile RPG tattico a turni, che i giocatori potranno scoprire all’uscita di questo titolo per Nintendo Switch 2, nel 2026.
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2: viaggia nello spazio con Mario in Super Mario Galaxy, poi sali a bordo dell’Astronave Mario in Super Mario Galaxy 2 con Yoshi come compagno. Entrambi i titoli vantano un’interfaccia utente migliorata, l’opzione di giocare con i comandi tradizionali o di movimento, un riproduttore di musica integrato nel gioco, nuovi contenuti per il libro illustrato e risoluzione migliorata. Inoltre un aggiornamento gratuito disponibile per Nintendo Switch 2 aggiungerà il supporto alla risoluzione 4K per entrambi i titoli. Mentre Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 saranno disponibili insieme come Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 in una versione fisica, ciascun titolo sarà disponibile digitalmente su Nintendo eShop. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sarà disponibile per Nintendo Switch il 2 ottobre.
Due statuette amiibo di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 arriveranno il prossimo anno. L’amiibo di Mario e Sfavillotto potrà essere usato in ognuno dei due giochi per ricevere un Fungo Energia, mentre l’amiibo di Rosalinda e Sfavillotti fornirà un fungo 1-UP. Questi amiibo, di dimensioni superiori al normale, saranno disponibili dal 2 aprile 2026.
Sarà possibile acquistare anche il libro illustrato di Rosalinda, in edizione rilegata e illustrata, con immagini e storia originali di Super Mario Galaxy.
Metroid Prime 4: Beyond: in seguito a un imprevisto, Samus si ritrova trasportata sul misterioso pianeta Viewros. Scansiona l’ambiente che ti circonda per scoprire indizi, sfrutta al meglio armi ed equipaggiamento e usa le nuove abilità Psiche di Samus, oltre che la sua supertecnologica moto, Vi-O-La, per attraversare ed esplorare il pianeta. Dovrai far ricorso a ogni risorsa a tua disposizione per sopravvivere e fuggire da Viewros. Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition sarà disponibile per Nintendo Switch 2 dal 4 dicembre. La versione per Nintendo Switch sarà anch’essa disponibile lo stesso giorno.
Sono previste anche delle statuette amiibo di Metroid Prime 4: Beyond. Gli amiibo di Samus (Metroid Prime 4: Beyond) e di Samus e Vi-O-La (Metroid Prime 4: Beyond) saranno disponibili dal 6 novembre, mentre quello dell’enigmatico cacciatore di taglie Sylux (Metroid Prime 4: Beyond) uscirà in contemporanea con il gioco il 4 dicembre (amiibo in vendita separatamente). Ulteriori dettagli sulle loro funzionalità con Metroid Prime 4: Beyond saranno comunicati in seguito.
Pokémon Pokopia: gioca nei panni di un Ditto che ha preso sembianze umane e trasforma una terra deserta in un meraviglioso habitat per una gran varietà di Pokémon. Impara nuove mosse dai Pokémon che incontri per creare ed espandere un paradiso. Raccogli bacche, pietre e legna, costruisci mobili, coltiva ortaggi, cura i campi, crea dimore per i Pokémon che incontri e altro ancora. Pokémon Pokopia sbarcherà su Nintendo Switch 2 nel 2026. I preordini per la versione scaricabile saranno disponibili nel Nintendo eShop a partire dal 12 novembre.
Donkey Kong Bananza: Isola DK + Caccia agli smeraldi: in questo DLC a pagamento dovrai esplorare assieme a Donkey Kong e Pauline l’Isola DK, dove incontrerai molte vecchie conoscenze. Una volta completata la storia principale del gioco, Void Kong ti offrirà persino un posto di lavoro alla Void Company, per raccogliere più smeraldi possibili in Caccia agli smeraldi, sia sull’Isola DK che nei livelli del gioco principale. In ogni partita di questa nuova modalità dovrai raccogliere fossili per ottenere talenti smeraldo dagli effetti variegati, e distruggere gemme di Banandium per potenziare DK con una gamma di abilità. Giocando a questa modalità potrai sbloccare nuovi indumenti, statue collezionabili da esporre sull'Isola DK e altro. Il DLC Donkey Kong Bananza: Isola DK + Caccia agli smeraldi sarà disponibile oggi stesso per Nintendo Switch 2. Sempre oggi, inoltre, nel Nintendo eShop arriverà una demo gratuita del gioco principale.
Leggende Pokémon: Z-A e Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione: nuove megaevoluzioni per Chesnaught, Delphox e Greninja sono in arrivo in Leggende Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition al lancio del gioco su Nintendo Switch 2 il 16 ottobre. La versione per Nintendo Switch sarà anch’essa disponibile lo stesso giorno. Inoltre, potrai proseguire le tue avventure a Luminopoli con l’espansione DLC a pagamentoLeggende Pokémon: Z-A – Megadimensione. Misteriose distorsioni sono comparse all’improvviso a Luminopoli. Sembrano collegate a u no spazio chiamato Luminopoli dimensionale, e il Pokémon misterioso Hoopa potrebbe essere in qualche modo coinvolto. Scopri nuove megaevoluzioni come MegaRaichu X, MegaRaichu Y e altre ancora. Il DLC Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch arriverà prossimamente. I preordini saranno disponibili da oggi nel Nintendo eShop.
Due nuovi amiibo per Kirby Air Riders: Kirby e Stella Warp e Waddle Dee aiutante e Stella alata saranno disponibili lo stesso giorno del lancio del gioco, il 20 novembre (amiibo in vendita separatamente). Usali per evocare Personaggi Statuetta che potrai allenare e far salire di livello all’interno del gioco. Potrai persino cambiare rider proprio come nel gioco, per scegliere la tua combinazione di rider e veicolo preferita. Ulteriori aggiornamenti sugli amiibo di Kirby Air Riders arriveranno in futuro. Ma non è tutto: un secondo Kirby Air Riders Direct, condotto dal game director Masahiro Sakurai, è in programma in futuro.
Hyrule Warriors: L'era dell’esilio: combatti contro orde di nemici assieme ai tuoi alleati e fai coppia con loro per scatenare potenti attacchi sincro. Posiziona strategicamente congegni Zonau con effetti d’acqua, vento o altri elementi per cambiare il corso della battaglia. Lotta a fianco di un amico in modalità co-op*5 con schermo condiviso, oppure tramite GameShare*6 per giocare assieme su due console con una copia sola del gioco. Scopri avvenimenti parte del canone della serie, e solo accennati in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con Hyrule Warriors: L'era dell’esilio, disponibile dal 6 novembre per Nintendo Switch 2. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop.
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel: nuove esperienze sono in arrivo nel Regno dei Fiori. Divertiti con le varie attrazioni del Parco Bellabel, che ti permettono di fare squadra con o amici e parenti o giocare contro di loro. Fai a gara a chi raccoglie più monete, corri a nasconderti in Spettrino acchiapparello, collabora per passare un Bob-omba di mano in mano fino al traguardo, e tanto altro. La Nintendo Switch 2 Edition include ancora più contenuti e miglioramenti. Maggiori dettagli verranno annunciati in futuro. Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel per Nintendo Switch 2 arriverà nella primavera del 2026.
E non è tutto… Presto potrete avere un fiore parlante di Super Mario Bros. Wonder tutto vostro! Portatene a casa uno (o due) per aggiungere un tocco extra di divertimento a ogni giornata. Il fiore parla e, anche se non può dialogare, a volte si metterà a parlare spontaneamente (se lo vorrete). Il fiore parlante sarà disponibile nella primavera 2026.
Yoshi and the Mysterious Book: un giorno, sull'isola dove vivono Yoshi e i suoi amici, dal cielo cade all’improvviso uno strano libro parlante di nome N. Ciclopedio. Le pagine di questo misterioso libro contengono informazioni su delle strane creature, e così Yoshi si offre di aiutare a investigare. Parti con lui per una nuova avventura in Yoshi and the Mysterious Book, che arriverà su Nintendo Switch 2 nella primavera 2026.
Tomodachi Life: Una vita da sogno: su una piccola isola in mezzo al mare i Mii conducono le loro tranquille e spensierate esistenze. A capo di quest’isola ci sei tu, e puoi creare il Mii di chiunque tu voglia, a immagine e somiglianza dei tuoi amici, dei tuoi familiari o persino tua. Dopo aver scelto la loro personalità e la loro voce, potrai aiutare i Mii a condurre le loro vite sull'isola nel modo in cui meglio credono. Puoi vedere quello che pensano, aiutarli a risolvere i loro problemi, guardarli interagire tra loro, coltivare amicizie e molto altro. Tomodachi Life: Una vita da sogno arriverà su Nintendo Switch nella primavera del 2026.
Mario Tennis Fever: impugna una delle 30 diverse racchette frenesia disponibili, ognuna con la sua abilità speciale, e scendi in campo con uno dei 38 personaggi giocabili, il numero più alto nella storia della serie. Combina topspin, slice, pallonetti e altri colpi familiari con nuove mosse in scivolata e con il gioco di piedi difensivo. Ti aspettano molte modalità, come Torneo, Torri delle sfide, e Regole speciali (con effetti meraviglia), e la modalità Storia, un’avventura in cui Mario e amici vengono ridotti in versione baby e devono sconfiggere dei mostri per tornare alla normalità. Inoltre, nella modalità swing potrai usare i comandi di movimento dei Joy-Con 2. Mario Tennis Fever sarà disponibile per Nintendo Switch 2 il 12 febbraio 2026. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop.
Virtual Boy – Nintendo Classics: una selezione di giochi per Virtual Boy, la console 3D stereoscopica di Nintendo, è in arrivo con Nintendo Classics, in esclusiva per gli iscritti a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Per giocare serviranno dei Joy-Con o Joy-Con 2 e un accessorio dedicato, realizzato sulla base dell’originale Virtual Boy – 3D stereoscopico compreso – in cui inserire la console Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch. Immergiti nell’esperienza di giochi come Mario’s Tennis, Galactic Pinball, Teleroboxer e altri titoli che verranno progressivamente aggiunti. Virtual Boy – Nintendo Classics sarà disponibile per gli iscritti a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo dal 17 febbraio 2026. L’accessorio necessario per giocare con Virtual Boy – Nintendo Classics, inclusa una versione alternativa in cartone, sarà disponibile per il preordine oggi stesso nel My Nintendo Store. Per ulteriori dettagli, visita https://store.nintendo.it/it
Resident Evil Requiem: affronta la paura come mai prima d’ora nel nono episodio della terrificante serie Resident Evil. In questa avvincente esperienza survival horror farai ritorno a una Raccoon City in rovina e abbandonata, immergendoti nel mix di combattimento, investigazioni, rompicapi e gestione delle risorse tipico della serie. Passa liberamente dalla visuale in soggettiva a quella in terza persona per affrontare gli orrori nel modo più congeniale al tuo stile di gioco. Resident Evil Requiem arriverà su Nintendo Switch 2 il 27 febbraio 2026. Dallo stesso giorno saranno disponibili anche le versioni per Nintendo Switch 2 di Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village, rispettivamente il settimo e l’ottavo capitolo della serie.
Hades II – Nintendo Switch 2 Edition: combatti oltre i confini degli Inferi in Hades II – Nintendo Switch 2 Edition, un dungeon crawler roguelike pieno d’azione che reagisce a ogni tuo successo e sconfitta. Nei panni della Principessa dell’Oltretomba, dovrai esplorare un mondo leggendario ancora più grande e profondo, debellando le forze del Titano del Tempo con il supporto della potenza di tutto l’Olimpo. Puoi goderti il gioco a 120 fps in modalità TV con Nintendo Switch 2, e sfruttare la compatibilità con il cross-saving tra le versioni per Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC. Hades II – Nintendo Switch 2 Edition uscirà in anteprima per console in versione scaricabile per Nintendo Switch 2 il 25 settembre. Hades II per Nintendo Switch sarà disponibile dallo stesso giorno. I preordini per la versione scaricabile si apriranno oggi nel Nintendo eShop. Le versioni su scheda del gioco saranno disponibili dal 20 novembre.
Suika Game Planet: il popolare puzzle game ritorna nello spazio profondo. Combina i frutti per farli “evolvere” in frutti più grandi e ottenere punteggi più alti. Fai cadere la frutta verso il centro del pianeta per creare quanti più cocomeri (o Suika) riesci e ottieni punti bonus facendo scattare nuove combo Super Evoluzione. Su Nintendo Switch 2, Suika Game Planet offre anche un’esclusiva modalità in co-op locale per quattro giocatori tramite GameShare. Suika Game Planet arriverà su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch quest’inverno, come esclusiva temporanea per console.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: solca i cieli con Rathalos, esplorando un vasto mondo popolato da ogni sorta di mostri. Alcuni di essi sono feroci, ma altri sono amichevoli creature chiamate Monsties. I Rider e i loro Monsties devono collaborare per superare le sfide incontrate lungo il cammino, in un gioco di ruolo con emozionanti combattimenti a turni. Alleva, cavalca, fai amicizia e combatti in Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, in arrivo per Nintendo Switch 2 il 13 marzo 2026.
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE: le gemelle Mio e Mayu Amakura si ritrovano sperdute in un villaggio che è scomparso dalle mappe, in questa riedizione dell’avventura horror giapponese. Immersi in un’atmosfera spaventosa, i giocatori controlleranno Mio, la sorella più giovane, che è in grado di avvertire la presenza degli spiriti. Placa i fantasmi con la Camera Obscura, ed esplora edifici abbandonati immersi nell’oscurità, con elementi di esplorazione e combattimento ripensati. FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE arriverà su Nintendo Switch 2 all'inizio del 2026.
PowerWash Simulator 2: rilassati mentre scopri nuovi segreti di Muckingham in questo scintillante nuovo episodio della serie di simulazione di pulizia, con nuovi, sporchissimi scenari in cui avventurarti e ben 38 incarichi da sbrigare. Pulisci a volontà in una nuova campagna da affrontare in solitaria, insieme a un altro giocatore in modalità a schermo condiviso, oppure online per un massimo di quattro giocatori. Inoltre potrai rilassarti nella tua base personalizzabile, con tanto di gatti da accarezzare. Con una grafica migliorata, spumeggianti ambientazioni inedite, un equipaggiamento nuovo e ancora più efficace, e altro ancora, PowerWash Simulator 2 arriverà su Nintendo Switch 2 quest’autunno.
Storm Lancers: entra a Cryptica e impara a usare la tua spada in modo fulmineo, destreggiandoti tra agili schivate e fluide acrobazie in questa avventura roguelike a scorrimento orizzontale in 2D. Esplora un vivido pianeta alieno, viaggia verso il suo nucleo frammentato e ripara la realtà prima che collassi. Avventurati in solitaria o con un amico in co-op locale per due giocatori e affronta nemici spietati e boss terrificanti, attraverso cinque biomi in costante cambiamento e un vibrante mondo ispirato agli anime fantascientifici degli anni ‘80. Storm Lancers sarà disponibile oggi stesso in esclusiva per Nintendo Switch.
Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition: con solo qualche attrezzo e un paio di monete, preparati a iniziare una nuova vita in Stardew Valley. Impara a vivere con i frutti della terra e trasforma dei terreni incolti in una fiorente fattoria. La Nintendo Switch 2 Edition di questa rilassante simulazione agricola supporta i comandi stile mouse e permette a quattro utenti di divertirsi in co-op a schermo condiviso, o a otto giocatori di divertirsi insieme online. E con GameShare fino a quattro utenti possono giocare assieme con una sola copia del gioco. Inoltre se possiedi Stardew Valley per Nintendo Switch puoi aggiornarlo alla Nintendo Switch 2 Edition con un pacchetto upgrade gratuito. Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition sarà disponibile per Nintendo Switch 2 quest’autunno.
DRAGON QUEST VII Reimagined: riscopri la storia piena di gioia e drammi di un manipolo di impavidi compagni alla scoperta del motivo per cui il loro regno sia l’unica isola rimasta nel mondo. Il gioco presenta un nuovo stile grafico, che unisce una grafica in stile diorama con l’iconico design dei personaggi di Akira Toriyama, una storia principale più lineare, un sistema Moonlighting che permette di equipaggiare due vocazioni contemporaneamente, e molto altro. Vivi un classico senza tempo in modo tutto nuovo con DRAGON QUEST VII Reimagined, disponibile per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch dal 5 febbraio 2026. Effettuando il preordine, al momento dell’uscita del gioco sarà possibile ricevere un costume per l’Eroe, assieme ad altri oggetti utili per l’avventura. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop.
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS: gioca nei panni di un eroe senza nome e combatti con ferocia, prendi decisioni coraggiose per riportare la pace e riscrivi la storia in questo gioco d’azione tattico ambientato nell’epoca dei Tre Regni dell’antica Cina. Con i combattimenti più intensi e gli eserciti più grandi nella serie Dynasty Warriors, le tue scelte influenzeranno la storia e potrebbero persino alterare gli eventi storici. Con il DLC a pagamento in arrivo in contemporanea con il gioco, si potrà scegliere un percorso differente e vivere nuovi sviluppi non inclusi nella storia principale. DYNASTY WARRIORS: ORIGINS sbarcherà su Nintendo Switch 2 il 22 gennaio 2026.
Danganronpa 2x2: Danganronpa 2: Goodbye Despair fa il suo gran ritorno! Il gioco comprende uno scenario nuovo di zecca, con vittime e colpevoli differenti, e lo scenario originale di Danganronpa 2 in versione rinnovata. Danganronpa 2x2 arriverà su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch nel 2026.
POPUCOM: salva un misterioso pianeta in questo titolo co-op per un massimo di quattro giocatori. Vestirai i panni di un avventuriero, evocato su un pianeta sconosciuto per vivere un’avventura fantastica a base di rompicapi dove i colori sono fondamentali. Ti troverai ad affrontare nemici e superare sfide con le tue facoltà di cambio colore, spari match-3 e altro. Con un sacco di avvincenti battaglie, rompicapi e minigiochi, il divertimento è garantito in POPUCOM, in arrivo per Nintendo Switch quest’inverno.
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE: entra nel mondo rivisitato di un RPG classico amato dai fan con il premiato FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE. Riedizione della storia originale di FINAL FANTASY VII fino alla fuga da Midgar, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE presenta un sistema di combattimento ibrido che combina azione in tempo reale e pianificazione strategica. Unisciti a Cloud, un ex SOLDIER che impugna l’iconica Buster Sword, e parti per una missione che diventerà una battaglia per decidere le sorti del pianeta. È incluso anche FF7R EPISODE INTERmission, una storia secondaria con protagonista Yuffie, che offre una nuova prospettiva parallela all’avventura di Cloud. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriverà su Nintendo Switch 2 il 22 gennaio 2026. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.
Mortal Kombat: Legacy Kollection: vivi le leggendarie origini del franchise Mortal Kombat con una collezione di classici degli anni ‘90 e 2000, incluse versioni arcade e per console, sia casalinghe che portatili. Sblocca segreti nascosti al tocco di un pulsante, cimentati in scontri online migliorati grazie al rollback netcode, e gioca con gli amici con il supporto a GameShare. È incluso anche un documentario interattivo che ripercorre la storia della serie, con illustrazioni rare, filmati d’archivio e interviste esclusive. Mortal Kombat: Legacy Kollection è in arrivo per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch in versione digitale il 30 ottobre. Le versioni su scheda di gioco saranno disponibili dal 12 dicembre.
Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 Edition: componi la tua brigata di chef in un caotico gioco co-op in locale oppure online per un massimo di quattro giocatori, e sfrutta i miglioramenti di Nintendo Switch 2 come la risoluzione 4K, il frame rate a 60 fps, GameShare e CameraPlay. Potrai inoltre fare la conoscenza di Platinum Platypus, un nuovo chef esclusivo della Nintendo Switch 2 Edition. Indossa il tuo grembiule e cerca di non ridurre la cucina (e le tue amicizie) in cenere. Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 Edition arriverà su Nintendo Switch 2 quest’inverno.
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Nintendo Switch 2 Edition: segui Luffy e i pirati di Cappello di paglia nel loro viaggio alla ricerca di un ambito tesoro: il One Piece. Esplora alcune delle più straordinarie aree della storia di ONE PIECE e affronta nemici memorabili, sfruttando al contempo i miglioramenti per Nintendo Switch 2, come un numero maggiore di nemici a schermo contemporaneamente. Eroi, nemici e leggende da tutto il mondo convergono in ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4: Nintendo Switch 2 Edition, che approderà su Nintendo Switch 2 nell’autunno 2025. Inoltre, i possessori della versione per Nintendo Switch potranno passare alla Nintendo Switch 2 Edition con un pacchetto upgrade gratuito.
Lynked: Banner of the Spark: il mondo che conoscevi non esiste più, ma ciò non vuol dire che non puoi divertirti a ricostruirlo. Lynked: Banner of the Spark unisce l’azione di un roguelike con il fascino di un simulatore di vita. Gioca per conto tuo oppure fai squadra con un massimo di due amici e affronta sciami di robot nemici, poi usa le loro parti e altre risorse per creare una casa per tutti quanti. Su Nintendo Switch 2 sono inoltre supportati anche i comandi stile mouse e GameShare. Ci vorrà un villaggio per salvare il mondo in Lynked: Banner of the Spark, disponibile oggi stesso per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.
Dinkum: la natura selvaggia diventa casa. Coltiva i campi, vai a pesca, raccogli risorse e altro, e sfrutta il tuo ingegno quando gli animali selvatici attaccano. Usa gli intuitivi comandi basati sui Joy-Con e gioca in solitaria o insieme a un massimo di tre amici in co-op locale o online. Visita i negozi, divertiti ai festival e parla con i visitatori man mano che trasformi quest’isola selvaggia in un vivace centro abitato. Una demo gratuita del gioco sarà disponibile da oggi nel Nintendo eShop. Dinkum arriverà su Nintendo Switch il 6 novembre, in esclusiva temporanea per console. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.
Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition: questo allegro platform basato sulla fisica arriva su Nintendo Switch 2. Con nuovi divertenti livelli e il dolcissimo scenario inedito Terra dei dolciumi, potrai esplorare mondi vibranti e pieni di sorprese. Inoltre, grazie ai comandi stile mouse e al supporto a GameShare, potrai spingere, tirare, scalare e cadere a volontà in un mondo immaginario e fluttuante, in solitaria, in multiplayer locale oppure online per un massimo di otto giocatori. Scopri la soluzione a ogni problema con Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition, in arrivo su Nintendo Switch 2 nella primavera del 2026.
-Oltre ai giochi citati sopra, la presentazione ha mostrato anche un breve montaggio dedicato ad altri titoli in arrivo prossimamente su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, tra cui:
EA SPORTS FC 26: gioca a modo tuo con un gameplay rinnovato in base al feedback della community. Con le Sfide tecnico Live e gli Archetipi ispirati ai grandi del calcio, EA SPORTS FC 26 dà il calcio d’inizio su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch il 26 settembre. Gioca una settimana in anticipo con la EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition, disponibile dal 19 settembre.
Little Nightmares III: in trappola nella Spirale, dovrai trovare una via d’uscita in questo atmosferico platform per un giocatore oppure co-op, ambientato in un mondo surreale e angoscioso. Little Nightmares III sarà disponibile per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch dal 10 ottobre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.
Persona 3 Reload: vivi l’avvincente inizio del gioco in una demo gratuita, disponibile oggi stesso su Nintendo Switch 2. Risveglia un incredibile potere per andare a caccia dei misteri dell’Ora Buia in Persona 3 Reload, disponibile per Nintendo Switch 2 dal 23 ottobre.
LEGO Voyagers: prova l’esperienza di essere un mattoncino LEGO e rotola, salta e crea a volontà attraverso meravigliosi mondi costituiti da mattoncini, in locale sullo stesso schermo oppure online. Con il Pass amici, inoltre, puoi goderti il gioco in co-op completo con un amico, se uno di voi possiede una copia del gioco e il Pass amici. LEGO Voyagers sarà disponibile per Nintendo Switch dal 15 settembre.
Disgaea 7 Complete: riporta il bushido nell’Hinomoto in questa versione definitiva dell’RPG strategico che include tutti i DLC pubblicati in precedenza, funzionalità aggiuntive e un’avventura nuova di zecca. Disgaea 7 Complete uscirà in esclusiva per Nintendo Switch 2 il 10 ottobre.
DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake: ora puoi esplorare le profondità oceaniche in DRAGON QUEST II. Un mondo più grande e un sacco di nuovi incontri ti aspettano in DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, in arrivo per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch il 30 ottobre. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage: raggiungi nuovi traguardi con la pionieristica serie di picchiaduro 3D, che continua ad evolversi con netcode rollback, supporto al cross-play per il gioco online e una nuova modalità per giocatore singolo. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arriverà su Nintendo Switch 2 quest’inverno.
Two Point Museum: cura e progetta il museo dei tuoi sogni in questa simulazione manageriale piena di umorismo e di straordinarie esposizioni: sale dedicate alla preistoria, incredibili acquari e persino case infestate e gallerie spaziali. Two Point Museum sarà disponibile per Nintendo Switch 2 dal 28 ottobre. I preordini sono disponibili da oggi nel Nintendo eShop, con la possibilità di sbloccare il Pre-Purchase Pack a tema Sonic con le uniformi per il personale di Sonic e Shadow, peluche per i visitatori del museo e altro.
