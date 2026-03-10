Nintendo celebra il Mar10 Day con il trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film
Ci sono anche contenuti esclusivi basati sul film nell’app Nintendo Today!, tre titoli Nintendo Classics sono disponibili da oggi per i fan di Mario, insieme ai Saldi MAR10 con sconti sui giochi di Mario, e altri aggiornamenti in arrivo nel corso della giornata
È il 10 marzo – o “MAR10”, la ricorrenza che celebra l’idraulico più famoso dei videogiochi che ha festeggiato i 40 anni di attività. Era infatti il 1985 quando in Giappone debuttava Super Mario Bros. su Nintendo Entertainment System, il gioco che rivoluzionò il mondo dei videogame e diede vita a un fenomeno globale. Nato dalla creatività di Shigeru Miyamoto, Mario fece la sua prima comparsa in Donkey Kong nel 1981, per poi diventare l’idraulico più famoso di sempre. Da Super Mario 64 a Super Mario Sunshine, fino ai più recenti Mario Kart World e Mario Tennis Fever, la serie di Mario non ha mai smesso di innovarsi, mantenendo, nei decenni, la sua inconfondibile personalità e creatività.
Per celebrare l’occasione nel 2026, Nintendo festeggia il MAR10 Day con rivelazioni e annunci, incluso il trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film.
A partire da oggi, i fan possono aprire l’app*1 gratuita per dispositivi smart Nintendo Today! per sbloccare ogni giorno una carta da collezione digitale basata sul film. Dal 1° aprile, l’app potrà essere utilizzata per effettuare il check-in nei cinema aderenti e sbloccare contenuti esclusivi, come cornici digitali per foto.
Altre novità del MAR10 Day includono tre classici giochi di Mario disponibili da oggi, i Saldi MAR10 Day, con sconti su una selezione di giochi dedicati a Mario e ai suoi amici, e ulteriori aggiornamenti in arrivo sui canali Nintendo nel corso della giornata.
Trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film
Ieri, Nintendo e Illumination hanno presentato il trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film durante una presentazione Nintendo Direct. A partire da oggi, Nintendo lancerà una serie di iniziative legate al film su Nintendo Today!, un’app per dispositivi smart che fornisce aggiornamenti quotidiani da Nintendo.
Da settembre 2025, Nintendo sta portando avanti diverse iniziative per celebrare il 40° anniversario di Super Mario Bros., e questo film sarà il fulcro delle celebrazioni. Il nuovo film d’animazione, basato sul mondo di Super Mario Bros., sarà distribuito a partire dal 1° aprile 2026. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di Super Mario Galaxy – Il Film.
Una selezione di articoli ambientati nell’universo di Super Mario Galaxy – Il Film è disponibile per il pre-ordine da oggi su My Nintendo Store.
Contenuti esclusivi su Nintendo Today!
Preparati a Super Mario Galaxy – Il Film con Nintendo Today!, l’app gratuita di Nintendo per dispositivi smart. A partire da oggi puoi ricevere ogni giorno una carta da collezione digitale del film, effettuando il login alla app e selezionando la carta. Ci sono 40 carte da collezione diverse da ottenere, da oggi fino al 10 giugno. Dal 1° aprile, utilizza l’app per scansionare il poster di Super Mario Galaxy – Il Film ed effettuare il check-in nei cinema partecipanti, sbloccando contenuti esclusivi. Tra questi figurano cornici fotografiche che riportano la data e il luogo in cui hai visto il film (disponibili solo in loco), oltre a sfondi e altri contenuti. Per maggiori dettagli, visita il sito ufficiale di Super Mario Galaxy – Il Film.
Una selezione di tre classici giochi di Mario da riscoprire
Per il MAR10 Day, una trio di classici di Mario arriva oggi su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo*2. I giocatori potranno scoprire Mario Clash e Mario’s Tennis, disponibili per la prima volta in Europa tramite la collezione Virtual Boy – Nintendo Classics*3 per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Mario vs. Donkey Kong arriva inoltre da oggi nella libreria Game Boy Advance – Nintendo Classics*3 per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.
Inoltre, Nintendo Music è stato aggiornato oggi con la colonna sonora di Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Gli appassionati di Tetris 99 potranno partecipare il mese prossimo alla 52ª Maximus Cup, con un tema ispirato a Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. I giocatori potranno competere nelle battaglie online della modalità Tetris 99 e collezionare almeno 100 punti evento per sbloccare un nuovo tema di gioco. L’evento si svolgerà da venerdì 3 aprile alle 09:00 fino a lunedì 6 aprile alle 08:59.
Sconti sui giochi di Mario e amici nei Saldi MAR10 Day
Una selezione di giochi dedicati a Mario e ai suoi amici è disponibile a prezzi scontati su Nintendo eShop e My Nintendo Store durante i Saldi MAR10 Day, validi fino al 15 marzo alle 23:59.
Tra questi, Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, che aggiunge nuove modalità e nuovi modi di giocare alla ricchissima festa di contenuti su Nintendo Switch 2.
Su Nintendo Switch, i saldi includono anche il mondo di divertimento di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, e l’avventura “spettrale e viscida” di Luigi’s Mansion 3 e il Pacchetto multigiocatore di Luigi's Mansion 3. Altri titoli in sconto comprendono Super Mario Maker 2, che permette ai fan di creare i percorsi di Super Mario che hanno sempre sognato, il travolgente platform Donkey Kong Country Returns HD, e Super Mario RPG, il primo RPG di Mario completamente rinnovato per Nintendo Switch.