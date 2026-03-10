Nintendo celebra il Mar10 Day con il trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film

È il 10 marzo – o “MAR10”, la ricorrenza che celebra l’idraulico più famoso dei videogiochi che ha festeggiato i 40 anni di attività. Era infatti il 1985 quando in Giappone debuttava Super Mario Bros. su Nintendo Entertainment System, il gioco che rivoluzionò il mondo dei videogame e diede vita a un fenomeno globale. Nato dalla creatività di Shigeru Miyamoto, Mario fece la sua prima comparsa in Donkey Kong nel 1981, per poi diventare l’idraulico più famoso di sempre. Da Super Mario 64 a Super Mario Sunshine, fino ai più recenti Mario Kart World e Mario Tennis Fever, la serie di Mario non ha mai smesso di innovarsi, mantenendo, nei decenni, la sua inconfondibile personalità e creatività.