Il programma dell’Hero Stage by SiVola, dedicato a fumetto, illustrazione e avventura, vedrà la presenza di leggende viventi della nona arte. Appuntamento imperdibile venerdì alle 17:45 con John Romita Jr, uno dei simboli della Casa delle Idee degli ultimi quarant’anni, che trasporterà il pubblico in un viaggio tra ricordi di famiglia e sfide professionali. Sabato, alle 11:00, il palco si trasformerà in una piccola Springfield – l’iconica città della serie I Simpson – grazie allo showcase di Bill Morrison, disegnatore delle versioni a fumetti della leggendaria serie animata. A seguire, tre disegnatori d’eccellenza – Darick Robertson, Marco Checchetto e David Messina – parleranno dell’eterno fascino dell’antieroe, mentre a chiudere questa intensa giornata, alle 18:00, saranno John Romita Jr e Scott Hanna, sul palco per raccontare il loro trentennale sodalizio artistico. Domenica, alle 10:00, si torna sui banchi con un insegnante d’eccellenza: Mark Waid, autore di alcune tra le saghe più memorabili di Marvel e DC e del capolavoro monumentale Kingdom Come, darà una lezione di sceneggiatura a partire dai suoi marchi di fabbrica: continuity, umanesimo e speranza. Alle 14:00, invece, in compagnia di John Romita Jr, Marco Checchetto e Sara Pichelli, un appuntamento tutto dedicato all’amichevole Spider-Man di quartiere.



A completare il ricco programma di contenuti, i tanti eventi dell’Electric Stage by Eva Air, tutti incentrati sul mondo dell’intrattenimento orientale, dal manga all’animazione. Tra gli highlights, venerdì alle 13:45 un incontro con la Pinacoteca Ambrosiana, custode del Codice Atlantico, svelerà le ispirazioni leonardesche del poster ufficiale di MGWCMX 2026, disegnato da Posuka Demizu. Sabato invece, l’appuntamento irrinunciabile è con Daiki Tomiyasu e Misu Yamaneko, pronti a condurre il pubblico dietro le quinte di quel lavoro complesso, intenso e meraviglioso che è dirigere un prodotto di animazione, tra Pokémon e Inazuma Eleven. Alle 14:00, sarà la volta di una delle ospiti più attese della kermesse: Jun Mayuzuki, autrice di Kowloon Generic Romance, che racconterà la sua arte al pubblico in un'intervista, cimentandosi nel frattempo con una performance di disegno dal vivo. Alle 16:00, invece, l’esclusiva anteprima del nuovo film d’animazione di Detective Conan, l’iconico investigatore partorito dalla mente di Gosho Aoyama, in compagnia dei doppiatori del film. Anche l’ultimo giorno di evento riserva grandi sorprese: domenica, alle 12:00, salirà sul palco Misu Yamaneko per addentrarsi nel lavoro di regia di alcune tra le produzioni animate più amate della storia, da Vinland Saga a I diari della Speziale, fino a Pokémon. Alle 13:00 sarà il momento di scoprire insieme a J-POP Manga le novità editoriali in serbo per il prossimo anno. L’Electric Stage sarà animato inoltre da numerosi cosplay contest e spettacoli di k-pop che lo animeranno per tutta la tre giorni.



Il palco Electric Stage sarà brandizzato Eva Air, prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan, e sarà il contesto nel quale verranno offerti i seguenti premi: due biglietti aerei andata e ritorno in Economy Class per Tokyo, per il vincitore del concorso social media, e due biglietti aerei di andata e ritorno in Economy Class per Tokyo a chi si aggiudicherà il Cosplay Contest. Eva Air offre agli amanti del Giappone voli quotidiani da Milano Malpensa per Taipei con coincidenze per dieci diverse città del Giappone.