Marvel's Wolverine: sfoderate gli artigli per squarciare l'oscurità (e non solo)

Nel complesso, quello che caratterizza questo Marvel's Wolverine è una fase di combattimento immediata e coinvolgente, unita a una resa grafica ottima sotto tutti i punti di vista. Anche la storia ci ha convinto, pure per merito di un doppiaggio davvero ben eseguito. Certo, la struttura di gioco è rigida e lascia poco spazio alla fantasia, tanto che una volta completata l'avventura, difficilmente si verrà invogliati a rigiocarla.