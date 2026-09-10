Marvel's Wolverine: sfoderate gli artigli per squarciare l'oscurità (e non solo)
Abbiamo provato la nuova, violenta, avventura dedicata a Logan, in esclusiva per PlayStation 5: la recensionedi Alberto Gasparri
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Dopo il successo straordinario della saga di Marvel’s Spider-Man, Insomniac Games cambia drasticamente registro. Via le scampagnate solari tra i grattacieli di New York, benvenuta oscurità grazie a un altro grande eroe dei fumetti. Marvel’s Wolverine è un’avventura d'azione in 3D, che si rivela brutale, sanguinosa e matura, pensata per mostrare il lato più feroce del mutante canadese, pronto a sbarcare in esclusiva per PlayStation 5 il prossimo 15 settembre.
La narrazione mette al centro un Logan tormentato, diviso tra l'istinto animale e la ricerca della propria umanità. Tre anni dopo l'abbandono della propria squadra, Wolverine decide di unirsi ancora una volta alla task force del Team X, nel suo momento più difficile. Bolivar Trask, spinto dalla sua ossessione della superiorità della razza umana, ha iniziato a rapire mutanti e solo Wolverine può salvarli.
In questa battaglia per il futuro, Logan dovrà collaborare con gli alleati in paesi come Canada, Giappone e l'isola-stato dell'universo Marvel, Madripoor. La posta in gioco è il destino di umani e mutanti.
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La trama intreccia in modo solido proprio il conflitto umano-mutante, regalando una caratterizzazione profonda dei personaggi, inclusa un'ottima intesa con Jean Grey, sostenuta da una recitazione digitale di altissimo livello e un reparto audio assolutamente coinvolgente.
Come prevedibile, il cuore dell'esperienza risiede nel sistema di combattimento. Gli attacchi trasmettono un impatto viscerale eccezionale, sfruttando a pieno il feedback aptico del DualSense per sentire la resistenza del metallo di Adamantio. Certo, artigli e smembramenti fanno appieno il loro dovere, ma forse le scene si rivelano un filo troppo cruenti per i nostri gusti, tanto che il gioco è classificato PEGI 18.
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Il sistema di cura in tempo reale incide visivamente sul modello di Logan, con ferite e vestiti che si lacerano e si rimarginano durante gli scontri. La gestione della Furia dona ritmo, incentivando un approccio aggressivo. A differenza delle avventure open world, il gameplay punta su una struttura più lineare e focalizzata, privilegiando il ritmo frenetico alle distrazioni secondarie.
Nel complesso, quello che caratterizza questo Marvel's Wolverine è una fase di combattimento immediata e coinvolgente, unita a una resa grafica ottima sotto tutti i punti di vista. Anche la storia ci ha convinto, pure per merito di un doppiaggio davvero ben eseguito. Certo, la struttura di gioco è rigida e lascia poco spazio alla fantasia, tanto che una volta completata l'avventura, difficilmente si verrà invogliati a rigiocarla.
Probabilmente, anche questo rispecchia appieno il carattere di Wolverine, che lascia poco spazio ai fronzoli, concentrandosi su adrenalina e violenza. I fan di Logan, insomma, sono stati assolutamente accontentati.
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