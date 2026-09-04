Lego inaugura il weekend del GP d'Italia all'Arco della Pace di Milano
Nel cuore del capoluogo lombardo, nel tempio della velocità e all’Arengario di Monza: il brand dei mattoncini moltiplica le occasioni di gioco e divertimento per unire e ispirare diverse generazioni
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Dal 3 al 6 settembre, in occasione del FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2026, la passione per i motori si accende ancora di più grazie ai mattoncini LEGO, che sono protagonisti tra Milano e Monza, con un programma di iniziative gratuite pensate per famiglie e appassionati di ogni età. Le tappe di questa festa della velocità e del gioco sono tre: Piazza Sempione a Milano, la Fan Zone all'interno dell’Autodromo Nazionale Monza e il Palazzo dell'Arengario nel cuore della città brianzola, per il tradizionale appuntamento del Monza FuoriGP.
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All’Arco della Pace quattro giorni all'insegna della creatività
Il cuore pulsante dell'iniziativa batte a Milano, in Piazza Sempione. Qui, da ieri, giovedì 3, a domenica 6 settembre LEGO Italia invita cittadini e fan a un evento speciale in occasione dei 30 anni dall’arrivo di Michael Schumacher nella Scuderia Ferrari HP. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Milano.
Al tramonto la piazza cambia volto e diventa un palcoscenico a cielo aperto: tre grandi installazioni scenografiche a forma di mattoncini LEGO ospitano uno spettacolo di video e luci dedicato al set LEGO Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher, riproduzione della leggendaria vettura che ha consegnato il pilota tedesco alla storia.
Ad accompagnare il racconto, una delle frasi più celebri del campione: “Ho sempre creduto che non si debba mai, mai rinunciare e si debba sempre continuare a lottare anche se c'è soltanto una piccola possibilità". Un messaggio che trova una naturale corrispondenza nei valori del brand LEGO, da sempre legati alla creatività, alla perseveranza e al potere della costruzione. Perché ogni grande traguardo, proprio come ogni creazione, nasce dalla capacità di immaginare, provare e continuare a costruire, un mattoncino alla volta.
Ad aprire l’attivazione, ieri giovedì 3 settembre, è stata una serata inaugurale, durante cui il pubblico presente è stato accompagnato in un racconto fatto di curiosità, aneddoti e ricordi legati al mondo delle costruzioni e a quello della velocità.
A seguire, ha preso il via lo show, con repliche ogni 30 minuti. Da oggi, lo spettacolo sarà in programma ogni giorno dalle ore 19:00 alle 22:00, sempre con repliche ogni 30 minuti.
La piazza si è trasformata inoltre in una grande area gioco: tutti i visitatori, dai più piccoli ai più grandi, sono invitati a costruire la propria tessera LEGO, che comporrà un mosaico ideato da Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional in Italia, e dedicato anche questo al set LEGO Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher.
L’opera collettiva, delle dimensioni di 3x1,80 metri, sarà composta da quasi 85.000 mattoncini in 22 colori diversi. Un mosaico che invita a tradurre in un gesto concreto la stessa filosofia che ha accompagnato il pilota tedesco: costanza, disciplina e la consapevolezza che anche i traguardi più ambiziosi si costruiscono un pezzo alla volta.
L’area gioco è aperta il 3 e 4 settembre dalle 16:00 alle 19:00 e il 5 e 6 settembre dalle 10:00 alle 19:00. L'accesso alle attività di Piazza Sempione è sempre libero e gratuito.
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The Home of LEGO F1
Anche quest'anno il Gruppo LEGO è entrato nel tempio della velocità con The Home of LEGO F1, uno spazio all’interno della Fan Zone del circuito pensato per raccontare ai visitatori la storia della partnership tra il brand LEGO e Formula 1.
Il percorso si snoda in più tappe. La prima è il Workshop, dove i fan possono osservare da vicino l’alettone anteriore e il volante di una LEGO F1 Big Builds, una delle vetture in scala 1:1 protagoniste della mitica Parata dei Piloti al GP di Miami 2025. Si prosegue con un’esperienza immersiva: i visitatori vengono sorpresi da 2 caschi giganti in cui possono “entrare” per scoprire dettagli e curiosità. Il terzo stop è dedicato alla creatività: qui ogni fan può progettare la propria F1 Team Minifigure digitale, personalizzandola a piacere e infine stampandola sull’esclusivo Team Pass.
Accanto a questo spazio, il LEGO Pit Shop offre l’opportunità di acquistare l'intera gamma di prodotti LEGO dedicati al mondo della Formula 1.
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Il mondo LEGO F1 all'Arengario: giochi in famiglia e caschi da leggenda
Il coinvolgimento del brand LEGO prosegue anche fuori dal circuito. Il Palazzo dell'Arengario in Piazza Roma, in pieno centro a Monza, ospita due aree pensate per famiglie e appassionati di motori e velocità. La prima propone tavoli da gioco, mattoncini e photo opportunity a tema F1 per bambini e genitori. La seconda è dedicata all’esposizione dei set LEGO Editions Casco di Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP e LEGO Editions Casco di Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP.
L’area è aperta con accesso gratuito giovedì 3 settembre dalle ore 18:00 alle 20:00 e da venerdì 4 a domenica 6 settembre dalle 10:00 alle 20:00.
Il weekend dei motori è anche il momento ideale per scoprire LEGO Insiders, il programma fedeltà globale, pensato per ringraziare i membri che non smettono mai di giocare e da poco disponibile nei LEGO Certified Store. Per l’occasione, infatti, sono previste esperienze dedicate, attività speciali e vantaggi esclusivi per rendere l'evento ancora più memorabile.
"Questa attivazione ci riempie di orgoglio ed è pensata come un percorso fatto di più tappe, un vero e proprio circuito con diversi pit stop - dichiara Davide Cajani, Marketing Director di LEGO Italia - . Costruire è il nostro modo di non arrendersi mai: un pezzo alla volta, con costanza, mettendoci creatività e ingegno, da soli, in un momento tutto per sé, o in compagnia. È il mantra che anima ogni nostro fan ogni volta che apre una scatola LEGO, con la stessa passione per i motori che da sempre appartiene all'Italia e la stessa grinta che si respira in pista. Per questo invitiamo tutti, grandi e piccoli, a venire a giocare, a costruire e a vivere un mondo fatto di velocità, motori e divertimento".
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