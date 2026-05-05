Le "Fisarmoniche" di Mulino Bianco diventano al cioccolato

COME NASCE FISARMONICHE CIOCCOLATO

Risultato di un importante percorso di ricerca e sviluppo avviato nel 2018, Fisarmoniche nasce dall'expertise di Mulino Bianco, che ha dato vita a un design distintivo e a un processo produttivo proprietario, per il quale è stata richiesta la tutela brevettuale. Rispetto alla versione originale, la nuova proposta Fisarmoniche Cioccolato è stata sviluppata per amplificare la golosità, grazie all'equilibrata combinazione tra una morbida crema al cioccolato con note di gianduia e un impasto pensato per valorizzarne la farcitura, esaltando l'esperienza di gusto. La brioche, lievitata naturalmente con lievito madre, nasce da un unico impasto ed è rifinita da una glassa superficiale al cacao. La crema è realizzata con cioccolato e una nota di gianduia, in un profilo di gusto unico. Senza additivi coloranti e conservanti, il prodotto contiene il 35% di zuccheri in meno rispetto alla media delle merende più vendute nel mercato italiano[2].