Le "Fisarmoniche" di Mulino Bianco diventano al cioccolato
Frutto di 6 anni di ricerca e sviluppo, la nota merenda si arricchisce di una nuova proposta: le soffici onde di brioche ora racchiudono una morbida crema, con una nota di gianduia
© Enrico Costantini
Dopo il successo di Fisarmoniche, Mulino Bianco amplia la propria offerta e lancia Fisarmoniche Cioccolato, una nuova versione ancora più golosa della merenda innovativa e distintiva per forma e ideazione, frutto di un progetto di ricerca e sviluppo durato 6 anni. Soffici onde di brioche racchiudono una morbida crema al cioccolato con una delicata nota di gianduia, in una proposta lievitata naturalmente, pensata per rendere la colazione degli italiani ricca e appagante. Grazie al suo design unico, Fisarmoniche Cioccolato è ideale e perfetta per l'inzuppo, adattandosi ad ogni tipo di tazza grazie alla sua porzionabilità.
COME NASCE FISARMONICHE CIOCCOLATO
Risultato di un importante percorso di ricerca e sviluppo avviato nel 2018, Fisarmoniche nasce dall'expertise di Mulino Bianco, che ha dato vita a un design distintivo e a un processo produttivo proprietario, per il quale è stata richiesta la tutela brevettuale. Rispetto alla versione originale, la nuova proposta Fisarmoniche Cioccolato è stata sviluppata per amplificare la golosità, grazie all'equilibrata combinazione tra una morbida crema al cioccolato con note di gianduia e un impasto pensato per valorizzarne la farcitura, esaltando l'esperienza di gusto. La brioche, lievitata naturalmente con lievito madre, nasce da un unico impasto ed è rifinita da una glassa superficiale al cacao. La crema è realizzata con cioccolato e una nota di gianduia, in un profilo di gusto unico. Senza additivi coloranti e conservanti, il prodotto contiene il 35% di zuccheri in meno rispetto alla media delle merende più vendute nel mercato italiano[2].
"Con Fisarmoniche Cioccolato continuiamo a innovare il modo in cui gli italiani vivono la colazione, unendo piacere e versatilità. La nuova ricetta, sempre con il 35% di zuccheri in meno rispetto alla media delle merende più vendute nel mercato italiano, nasce per offrire una colazione appagante per tutta la famiglia. La sua forma inconfondibile e porzionabile, ideale per l'inzuppo, reinterpreta un gesto semplice trasformandolo in un'esperienza di consumo versatile e gustosa” commenta Emanuele Marra Direttore Marketing Pani e Merende Mulino Bianco.
LA NUOVA FORMA DELL'INZUPPO ALL'ITALIANA
Da oltre 50 anni, Mulino Bianco accompagna la prima colazione degli italiani con la sua ampia gamma di proposte, che includono biscotti, merende, pani, cracker e altre specialità da forno, con oltre 140 referenze (per un totale di180 formati, di cui circa la metà dedicati alla colazione). Con Fisarmoniche Cioccolato il marchio rafforza la leadership nel segmento della colazione[3] (dati Nielsen) di tutta la famiglia, introducendo una proposta distintiva per forma, ricetta e modalità di consumo. Pensata per essere gustata anche a piccoli pezzi nelle tazzine da caffè, Fisarmoniche Cioccolato reinterpreta in chiave contemporanea uno dei gesti più rappresentativi della colazione all'italiana: l'inzuppo. Dalla preparazione dell'impasto al confezionamento, il prodotto attraversa un processo produttivo di circa 6 ore lungo 400 metri, a conferma dell'attenzione di Mulino Bianco per qualità, innovazione e cura del dettaglio.
© Enrico Costantini
DOVE NASCE FISARMONICHE: LO STABILIMENTO DI MELFI, SINONIMO DI INNOVAZIONE E DI QUALITÀ
Fisarmoniche Cioccolato è prodotta nello stabilimento di Melfi, un sito produttivo all'avanguardia che da oltre 30 anni si distingue per elevati standard qualitativi, innovazione e attenzione ai processi.
Situato nel Centro-Sud Italia, a circa 60 km da Potenza, lo stabilimento rappresenta un esempio concreto dell'impegno di Barilla nello sviluppo del Sistema-Paese. Esteso su un'area di 202.000 m², il sito ha accompagnato negli anni la crescita di prodotti storici del marchio: dalla nascita di Tegolino e Soldino nel 1986, la produzione si è progressivamente ampliata includendo Fette Biscottate, Flauti, Biscotti, Pan Bauletto e, più recentemente, i Pancakes.
Oggi Melfi si conferma uno degli impianti più moderni e dinamici del Sud Italia, con 6 linee produttive dedicate a 20 ricette differenti e una capacità massima di 83.000 tonnellate annue.
Nel sito lavorano oltre 350 persone, un team multidisciplinare e altamente qualificato che contribuisce ogni giorno a garantire qualità, innovazione e continuità produttiva.
Fisarmoniche Cioccolato sarà disponibile nei principali punti vendita a partire dalla seconda metà di maggio 2026.