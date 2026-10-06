Le città sportive del 2026: New York conquista il primo posto, Milano risale

1. La co-ospitalità genera nuovi vincitori: i vantaggi reputazionali dei grandi eventi si distribuiscono sempre più tra le città ospitanti. Milano ha guadagnato due posizioni nell’ultimo anno e ben 20 dal 2024, conquistando il 7° posto dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, ma alcuni dei maggiori avanzamenti in classifica sono stati registrati da destinazioni meno note. Interessante l’ascesa di Cortina d’Ampezzo, che ha raggiunto il 37° posto, scalando 10 posizioni rispetto allo scorso anno e ben 45 rispetto al 2024. Anche le città che hanno ospitato la Coppa del Mondo FIFA 2026, tra cui Vancouver (35ª, +14), Atlanta (28ª, +12), San Francisco (33ª, +12) e Houston (32ª, +9), hanno registrato progressi significativi rispetto al ranking dello scorso anno, dimostrando come gli eventi globali possano valorizzare città al di là delle tradizionali capitali dello sport.