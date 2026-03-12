Lay’s accende il countdown alla FIFA World Cup 2026 con un “Epic Watch Party”
Con la campagna globale “No Lay’s, No Game”, il brand porta i tifosi ancora più vicini al torneo grazie a contenuti esclusivi, accessi premium e connessioni inedite con alcune delle più grandi icone del calcio e dell’intrattenimento
© Ufficio Stampa
Con l’avvicinarsi della FIFA World Cup 2026 quest’estate, Lay’s accende l’entusiasmo dei tifosi di tutto il mondo con il lancio di nuove esperienze pensate per avvicinare i fan come mai prima d’ora al più grande evento calcistico globale.
In qualità di Official Snack Partner della FIFA World Cup 2026, il brand celebra questo momento chiave del conto alla rovescia attraverso la campagna globale “No Lay’s, No Game” che, per il quarto anno di fila, torna con l’obiettivo di trasformare ogni partita in un’esperienza ancora più coinvolgente. Il progetto prende forma attraverso iniziative esclusive che offriranno ai tifosi accessi unici, contenuti dietro le quinte e opportunità di vivere il torneo da una prospettiva privilegiata.
Proprio in quest’ottica nasce il più grande Epic Watch Party mai realizzato. Dopo il teaser lanciato a dicembre sui canali social del brand, il team No Lay’s, No Game che quest’anno è composto da Alexia Putellas, Lionel Messi, Sir David Beckham, Steve Carell e Thierry Henry celebra uno dei rituali più autentici del calcio: riunirsi, in questo caso virtualmente, per guardare insieme una partita e condividere l’emozione del gioco.
Attraverso contenuti esclusivi e momenti dietro le quinte, Lay’s offrirà ai fan uno sguardo inedito su come queste icone vivono l’attesa e la visione delle partite, tra preparativi, passione sportiva e immancabili momenti di condivisione accompagnati dalle patatine Lay’s.
In Italia, Lay’s coinvolgerà i tifosi con una serie di iniziative e attivazioni locali pensate per accompagnare l’attesa del torneo e rendere ancora più speciali i momenti di visione condivisa, a partire dal mese di aprile e per tutta la durata della competizione.
"Il calcio non è solo qualcosa che si guarda, è qualcosa che si vive. È un’esperienza da condividere e un ricordo da costruire insieme. Per milioni di tifosi in tutto il mondo, Lay’s fa parte di questi momenti - ha dichiarato Jane Wakely, Chief Consumer and Marketing Officer e Chief Growth Officer, International Foods - . In vista della FIFA World Cup 2026, vogliamo avvicinare ancora di più i fan al gioco che amano attraverso No Lay’s, No Game, non solo grazie ai prodotti che apprezzano, ma anche attraverso esperienze capaci di rendere ogni partita ancora più memorabile. Dal primo fischio all’ultimo gol, vogliamo essere parte della celebrazione e di ogni momento condiviso dai tifosi in tutto il mondo".