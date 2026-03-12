Lay’s accende il countdown alla FIFA World Cup 2026 con un “Epic Watch Party”

"Il calcio non è solo qualcosa che si guarda, è qualcosa che si vive. È un’esperienza da condividere e un ricordo da costruire insieme. Per milioni di tifosi in tutto il mondo, Lay’s fa parte di questi momenti - ha dichiarato Jane Wakely, Chief Consumer and Marketing Officer e Chief Growth Officer, International Foods - . In vista della FIFA World Cup 2026, vogliamo avvicinare ancora di più i fan al gioco che amano attraverso No Lay’s, No Game, non solo grazie ai prodotti che apprezzano, ma anche attraverso esperienze capaci di rendere ogni partita ancora più memorabile. Dal primo fischio all’ultimo gol, vogliamo essere parte della celebrazione e di ogni momento condiviso dai tifosi in tutto il mondo".